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美洲豹闖休息區！2歲童遭咬死　國家公園：牠們太習慣人類

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▲▼美洲豹。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲咬死男童的美洲豹已遭擊斃。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

國際中心／綜合報導

南非克魯格國家公園（Kruger National Park）發言人證實，有一名兩歲男童在休息區遭美洲豹咬死，而受害男童的父母正式國家公園的員工。發言人指出，美洲豹穿越電網的機率非常低，據推測，應該是牠習慣與人類接觸，所以才會進入人類的生活區。事情發生後，該隻美洲豹也已經被擊斃。

根據克魯格國家公園的聲明中指出，該美洲豹穿越隔離野生動物區與工作人員休息區的電網，並襲擊了正與家人住在裡面的兩歲男同，儘管立刻將他送往醫院，仍宣告不治。

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公園發言人表示，在國家公園內，肉食性動物會不可避免地與人類接觸，不管是遊客還是保育員，這可能讓牠們習慣與人類相處，失去對人類的恐懼才會造成憾事，「所有在公園工作的人員都冒著被攻擊的風險，但動物進入人類休息區的情況真的很罕見。」事後該隻美洲豹也被擊斃，以免再度攻擊其他人類。

克魯格國家公園是非洲最大的自然保護區之一，占地約200萬公頃，遊客可以乘坐觀光巴士，或是由當地導遊開車，行駛在無屏障的非洲草原上，超近距離觀賞野生動物。但國家公園內的保育員也正冒著生命危險在工作，南非國家公園的負責人姆克特尼（Fundisile Mketeni）表示，「這是我們每天都必須面對的風險，但這是為了全體人類的利益，必須竭力保護所有物種。」

關鍵字： 克魯格國家公園美洲豹

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