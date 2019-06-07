ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

一句「石虎拜託大家了」　五月天怪獸登高一呼　41萬人聲援

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲五月天怪獸在臉書上說了「石虎拜託大家了」，不到1天，將近42萬人聯署聲援。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲五月天怪獸，在臉書上說「石虎拜託大家了」，不到1天，聲援人數已經超過41萬人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

以一句「石虎拜託大家了」，五月天吉他手怪獸臉書轉貼反對裕隆三義二廠開發案的連署，呼籲守護台灣最後 500 隻石虎的珍貴棲地，引發歌迷響應與感謝。怪獸轉貼不到1天時間，連署人數已經突破 41 萬。

苗栗縣議會4日審查《苗栗縣石虎保育自治條例》，表決後2度將草案否決退回縣府，此舉引起全國民眾譁然，連「五月天」成員怪獸，6日也在臉書PO文「起大家一起守護環境」、「為了未來的子孫與自己」，結尾更以一句「石虎拜託大家了」，引爆大家的情緒，也將聯署人數衝破41萬人。

請繼續往下閱讀...

▲館長也說，60萬之爭，不用再叫爸爸爺爺的了，希望苗栗縣國民黨議員，能幫幫這可憐的小傢伙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲館長也說，60萬之爭，不用再叫爸爸爺爺的了，希望苗栗縣國民黨議員，能幫幫這可憐的小傢伙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

另外苗栗縣議員與館長陳之漢「喊爹叫爸」之戰，也開始轉往石虎保育的議題；繼館長履行捐60萬元的承諾後，所有關心這事件的粉絲們，都在等著鄭聚然如何回擊；館長卻在他的文章中表示，「議員不用叫爸爸也不用叫爺爺，可以幫幫這可憐小傢伙嗎，牠叫石虎，在台灣快要滅種，只剩下500隻。」館長說，希望所有國民黨苗栗縣議員能夠幫忙，「拜託了各位議員大哥」。

對此，鄭聚然7日中午也回應說，國民黨議員並非反對通過石虎保育自治條例，主張需更週延的條例，才能發揮保育功效，石虎涵蓋範圍有好幾個縣市，如果只有苗栗單獨通過，一旦石虎跑到新竹、台中，豈能接受妥善保護？他建議應由中央訂定一套完善的石虎保育辦法，全國一體適用。

關鍵字： 石虎五月天怪獸萬人響應

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

主子一臉厭世模仿她抬腿 馬麻轉頭一看笑翻：學屁啊

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

爸睡醒發現假牙消失！　萌汪轉頭「8顆牙燦笑」全家笑..

貓動不動帶「朋友」上廁所　媽回家看砂盆瘋掉：大丁丁..

小灰貓可憐貌「帶我回家好嗎？」長大崩壞眼神死　網笑..

嬤憂孫跑出去貼公告「注意皮蛋在裡面！」　鄰居全問號..

她吼一串「嗚哈嗆碰」神聲控巨毛蟲　網肚痛：妳聲音比..

狗狗剃毛後「流浪陰影」全曝光　姐超心疼：身上大小傷..

黑麻糬出門散步！大媽酸「養這個會被笑」伸手大力戳3..

睡覺被吵醒...奶喵扯開嗓狂叫抱怨　最後1秒突然斷..

媽媽抱別隻貓！吃醋喵氣到飆罵「靠X」　飛機耳討拍：..

家遭特大強入侵！聖上秒滅敵叼著走　她嚇壞國罵尖叫：..

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友....

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接..

雞腿姐弟實測希露弟弟最愛誰 結局超傻眼！牠們都選「..

奴才爸中貓毒狂吸猛聞停不了　小萌貓「開關打開」尾巴..

橘貓老大偷揍刺蝟想要「教規矩」　出拳「碰刺」嚇壞逃..

「伴讀汪」搭姐姐肩監督作業！網友笑：鐘點費怎麼算？

三花貓「餅乾當枕頭」睡零食架上　躺著討摸：整間雜貨..

點心當前...飢餓柴等到口水狂滴 聽到開動卻猶豫..

美喵懷孕被棄養...愛媽好心收留　獲得驚喜回禮「超..

奴才「敲罐罐」暗示該吃飯　睡覺貓皇秒醒：有吃的我可..

媽細心鏟屎　傻喵卻「當機呆望2HR」：誰偷朕的便便..

柯基示範成功率100%立蛋！「色色視角」笑歪粉絲：..

小橘貓「認定」男孩偷跟後面：當我鏟屎官！　最後結局..

小抹香鯨被鯊魚咬傷　擱淺佳樂水沙灘

柴汪清晨外出尿尿後「忘了回家的路」　跑出派出所求助

大黑汪搭訕女騎士「搖尾求摸摸」　黏在車旁狂奔.....

一句「石虎拜託大家了」　五月天怪獸登高一呼　41萬..

鳳頭燕鷗遭「戳仔」刺穿喉　搖頭狂甩弄不掉...最後..

超商遇見詐騙集團！5隻柴犬「圍成圈討食」　爸笑：又..

鴨霸金從媽懷中拖出小狗丟地上　硬擠「專屬位置」露燦..

超強廢人床！她心動問「真的好用嗎」　網勸別買…真實..

愛遲到、很有個性但不喜歡麻煩...房間髒亂的人都有..

天氣熱蛇出遊　動保處提醒民眾爬山記得「打草驚蛇」

王金平退初選「預料之中」　邱毅6點分析：與郭結盟遠..

韓職／索沙領到工作簽證　9日無縫接軌先發戰三星獅

端午粽飄香慶警察節　瑞芳警關懷獨居長者上門送柔情

慶端午！陳其邁溫馨提醒：吃粽一時爽 操場跑到爽

外幣貴森森！2招聰明換匯　台幣10萬換日幣可省拉麵..

世大運／李智凱尋求鞍馬二連霸　唐嘉鴻傷癒歸隊

穿Y字高衩泳衣亂入歐冠決賽　女模沃蘭斯基被罰52萬

寵物動物熱門新聞

小萌汪偷走假牙　轉頭露完美燦笑

貓帶大丁丁上廁所　媽回家看砂盆..

童星長歪？小灰貓長大崩壞眼神死

嬤貼公告「注意皮蛋在裡面」鄰居..

「嗚哈嗆碰」測毛蟲聽覺　網笑爛

狗狗剃毛後「流浪陰影」全曝光

黑狗出門散步！大媽：「養這個會..

睡覺被吵醒...奶喵扯嗓抱怨後..

媽媽抱別隻貓　吃醋喵氣到罵靠X

家遭特大強入侵！貓秒滅敵叼著走

3公斤王錦蛇重傷哭泣　獸醫師嘆

一張圖看出狗超偏心！見男友就笑

幼貓受困11樓陽台　已4天無進..

汪淚眼找爸哭訴　肇事柴淡定沒在..

讀者迴響

熱門新聞

小萌汪偷走假牙　轉頭露完美燦笑

貓帶大丁丁上廁所　媽回家看砂盆..

童星長歪？小灰貓長大崩壞眼神死

嬤貼公告「注意皮蛋在裡面」鄰居..

「嗚哈嗆碰」測毛蟲聽覺　網笑爛

狗狗剃毛後「流浪陰影」全曝光

黑狗出門散步！大媽：「養這個會..

睡覺被吵醒...奶喵扯嗓抱怨後..

媽媽抱別隻貓　吃醋喵氣到罵靠X

家遭特大強入侵！貓秒滅敵叼著走

3公斤王錦蛇重傷哭泣　獸醫師嘆

一張圖看出狗超偏心！見男友就笑

幼貓受困11樓陽台　已4天無進..

汪淚眼找爸哭訴　肇事柴淡定沒在..

地鐵規定狗要裝袋　IKEA神袋..

最新影片

更多

怎麼偷親人家！配眼鏡被偷襲　萌店貓舉動閃瞎網友...求店名

偵測得到！鼠寶APP變臉換14張 網笑：好萌～直接崩壞成新物種

雞腿姐弟實測希露弟弟最愛誰 結局超傻眼！牠們都選「他」

奴才爸中貓毒狂吸猛聞停不了　小萌貓「開關打開」尾巴跟著翹

橘貓老大偷揍刺蝟想要「教規矩」　出拳「碰刺」嚇壞逃跑：抱歉打擾了

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面