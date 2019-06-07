一句「石虎拜託大家了」　五月天怪獸登高一呼　41萬人聲援

▲五月天怪獸，在臉書上說「石虎拜託大家了」，不到1天，聲援人數已經超過41萬人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

以一句「石虎拜託大家了」，五月天吉他手怪獸臉書轉貼反對裕隆三義二廠開發案的連署，呼籲守護台灣最後 500 隻石虎的珍貴棲地，引發歌迷響應與感謝。怪獸轉貼不到1天時間，連署人數已經突破 41 萬。

苗栗縣議會4日審查《苗栗縣石虎保育自治條例》，表決後2度將草案否決退回縣府，此舉引起全國民眾譁然，連「五月天」成員怪獸，6日也在臉書PO文「起大家一起守護環境」、「為了未來的子孫與自己」，結尾更以一句「石虎拜託大家了」，引爆大家的情緒，也將聯署人數衝破41萬人。

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▲館長也說，60萬之爭，不用再叫爸爸爺爺的了，希望苗栗縣國民黨議員，能幫幫這可憐的小傢伙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

另外苗栗縣議員與館長陳之漢「喊爹叫爸」之戰，也開始轉往石虎保育的議題；繼館長履行捐60萬元的承諾後，所有關心這事件的粉絲們，都在等著鄭聚然如何回擊；館長卻在他的文章中表示，「議員不用叫爸爸也不用叫爺爺，可以幫幫這可憐小傢伙嗎，牠叫石虎，在台灣快要滅種，只剩下500隻。」館長說，希望所有國民黨苗栗縣議員能夠幫忙，「拜託了各位議員大哥」。

對此，鄭聚然7日中午也回應說，國民黨議員並非反對通過石虎保育自治條例，主張需更週延的條例，才能發揮保育功效，石虎涵蓋範圍有好幾個縣市，如果只有苗栗單獨通過，一旦石虎跑到新竹、台中，豈能接受妥善保護？他建議應由中央訂定一套完善的石虎保育辦法，全國一體適用。