等同截肢「踩自己碎骨」超殘忍　紐約洲立法禁止去貓爪

圖文／鏡週刊

日前美國紐約州眾議院通過一項法案，禁止獸醫對貓咪執行去爪手術，正待州長簽署通過，儘管獲得大多數議員支持，但仍有許多反對聲音。

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去貓爪手術不只是剪掉貓指甲，而是切掉貓腳趾連結的最後一塊骨頭，因此去爪等同於截肢手術，切斷了肌腱和神經，就為了讓貓不會劃破家具或劃傷主人。

專家指出，部分貓咪手術後出現行為問題，且被截肢處可能持續會感到疼痛。有研究指出，被去爪的貓咪皮質醇（cortisol，又稱為壓力賀爾蒙）的百分比較高，這通常與疼痛有關，事實上「手術往往留下骨頭碎片」，形同於貓咪走路時是走在自己骨頭上的碎片上。

這項殘忍的手術讓許多人看不下去，據統計，美國有20%～25%的貓被迫接受去爪手術，因此有部分貓主人（貓奴？）、動物保護團體和獸醫聯手向州議員請願，盼立法禁止進行執行貓去爪手術。

長久的努力終於在本月4日有了成果，美國紐約州眾議院通過禁止貓去爪手術法案，獸醫一旦違法要被開罰10,000美元（約新台幣316,000元），此法案獲得大部分議員支持，目前待州長正式簽署。

但仍有議員或獸醫站出來反對這項法案，有議員指出應考量部分極端情況，像是主人免疫力低落時，被貓抓傷可能會引發感染，也有議員擔憂，法案通過後會造成棄養潮，貓咪可能被丟到收容所，面臨安樂死命運，呼籲應該把爭議留給飼主和獸醫，而不是由政府強硬介入。

參考資料：National Public Radio、BBC

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