汪陪小主人參加畢典…正隆重時突然尿急　全場嘴角失守

▲查理總愛跟著主人去學校上學。（圖／翻攝自Facebook／Logan Branch）

寵物小組／綜合報導

最近正是畢業季，從小學到大學都是一片離情依依，但如果是你，在隆重的畢業典禮時見到這個畫面，能不直接笑出來嗎？上個禮拜是美國阿拉巴馬州一所學校的畢業典禮，卻沒想到主角光環竟被一隻狗狗搶走。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

查理是畢業生羅根（Logan Branch）養的小狗，他家就住在附近，因為思念主人牠常常自己擅自跑到學校找小主人，在下課的時間和其他學生們混在一起玩，所有孩子都喜歡牠，當然，全校都知道牠是羅根的狗狗。

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▲畢業典禮時，查理直接在講台旁邊解放。

就在學期將結束的時刻，也是羅根那屆的畢業典禮，查理顯然準備了另一個慶祝的方式，正當所有人正襟危坐時，又跑來學校玩的查理走向前、對著講台旁邊裝飾用的蕨類上「解放」。

就在那一刻，全部人都爆笑出聲，查理不知道自己做了什麼，只覺得大家因為牠做的事很開心，於是牠也開心笑了，只有牠的主人笑不出來，而且只要看看這張照片，就知道牠的主人到底是哪一個。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲這張照片完全能看出牠的主人到底是哪一個。