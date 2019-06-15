直擊／台灣藍鵲大戰阿里山龜殼花　猜猜誰變成午餐？

記者白珈陽／南投報導

南投縣奧萬大國家森林遊樂區生態豐富，日前遊客康小姐捕捉到難得畫面，一隻台灣藍鵲和一隻阿里山龜殼花展開殊死戰，過成龜殼花雖然不斷抵抗，或張口咬或蜷縮成陣，最終仍不敵尖銳嘴喙成為藍鵲的盤中飧。面對大自然的物競天擇，康小姐目擊當下雖然難過，也只能選擇用手機紀錄這珍貴影像。

▲奧萬大森林遊樂區12日出現台灣藍鵲大戰阿里山龜殼花的珍貴畫面。（圖／康小姐提供）

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園區人員請專家鑒定後，確認這條毒蛇是珍貴的「阿里山龜殼花」或稱「瑪家山龜殼花」，並且是首度在奧萬大發現。園方表示，台灣藍鵲動作靈敏，一般尺寸不大的蛇，還有其他兩棲類、爬蟲類牠都喜歡，藍鵲的嘴喙又硬又大，就算是劇毒的龜殼花也難以抵抗，園區已經多次發現蛇鵲大戰，但結局都一樣。

園方表示，康小姐12日清晨和丈夫在奧萬大森林遊樂園區的步道上散步，突然發現前方一隻屬於保育類的台灣藍鵲不停飛舞，興奮之餘馬上拿起手機錄影，但沒想到除了藍鵲外，還看見一隻蛇正在與藍鵲展開激烈攻防，不時以利牙、蜷曲身體與藍鵲對抗。

但台灣藍鵲動作靈活，且擁有巨大、堅硬的鳥喙，天生就是爬蟲類剋星，尖銳的嘴喙和爪子不斷在蛇身上造成傷痕，經過十多分鐘纏鬥，瑪家山龜殼花終究不敵，藍鵲喜迎戰利品，在蛇腹上啄開一個洞，掏出內臟後飽餐一頓。

康小姐目擊一切過程，雖然感到難過，由於這是大自然物競天擇，她無法干涉，選擇將這難得影像紀錄下來，分享給奧萬大園區，PO上奧萬大情報站臉書專頁，為自然界的弱肉強食留下珍貴影像。