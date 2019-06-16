潑猴亂入全家福2秒落跑　她拉近照片驚見超沒品手勢

Monkey grabs a camera for a selfie with a stunned family on holiday in Bali... and flips the middle finger! pic.twitter.com/fHp2iWyVEJ — Amtesh (@Amtesh8) 2019年6月13日





▲猴子對著鏡頭比出中指，而這家人在檢查照片時才發現。（圖／嵌入自推特／Amtesh8）

寵物小組／綜合報導

來自澳洲的茱蒂(Judy Hicks)一家人到峇里島玩，卻遇上超沒品潑猴，這隻猴子完全不怕人，反而是來搗蛋兼整人的。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

茱蒂和丈夫帶著3個孩子到印尼度假勝地峇里島消磨假期，在一周的行程最後，他們決定到當地一處以猴子聞名的森林一日遊，不過就在導遊為他們一家人和一隻猴子合影時，卻發生令人爆笑的事情。

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這隻猴子突然竄到鏡頭前，接著還伸出手往鏡頭堵，下一秒就跑掉了，茱蒂錯愕中檢查了導遊為他們拍的照片，發現了意料之外的爆笑驚喜，原來猴子竟然比了一個中指，配上後面一家人燦爛的笑容，讓她忍不住大笑出聲。

這張照片不僅是他們這趟旅程特別的回憶，也讓網友笑翻，「猴子表情太機歪了吧！」、「這亂入時機點抓得很好啊，有練過！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）