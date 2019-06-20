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你走開！吃醋貴賓急到「巴妹頭」　嗷嗷搶媽身邊特等席

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寵物小組／綜合報導

紅貴賓熊熊看到妹妹娜娜躺在媽媽身邊撒嬌，馬上森氣氣「汪汪」警告，還使出「巴頭」要妹妹讓開，媽媽看著這兄妹戰爭不禁笑說，「熊熊根本是大醋桶！」其實平常熊熊還是很愛護娜娜的，但就是看不慣最愛的媽媽被搶走。

媽媽Cassie Liao分享這段有趣的影片，只見熊熊站在沙發邊「汪！汪！」表達意見，而娜娜舒服地躺在媽媽身邊，絲毫不理會吃醋的哥哥，熊熊見媽媽身邊沒有自己的位子，著急地伸手巴頭，試圖把妹妹「挖走」，媽媽安撫著「那你上來嘛～」，熊熊還是堅持要妹妹走開，醋桶打翻了真是讓媽媽哭笑不得。吃醋貴賓急到打妹妹。（圖／飼主Cassie Liao提供）

▲▼熊熊一開始出聲表達意見，最後乾脆用挖的。（圖／飼主Cassie Liao提供）

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吃醋貴賓急到打妹妹。（圖／飼主Cassie Liao提供）

Cassie Liao表示，5歲的熊熊原本是「獨生子」，今年3月娜娜到家裡中途，熊熊表現得非常友善，家人才決定把娜娜留下來，「結果娜娜越來越撒嬌、黏人，每次都會飛快跳上沙發討摸摸，熊熊就開始會吃醋了。」除了「爭媽媽」，兄妹倆經常玩在一起，有時候娜娜調皮，熊熊也都會讓著妹妹。至於換成熊熊撒嬌娜娜會不會吃醋？媽媽說娜娜很高明，「牠會到旁邊或沙發躺著，等熊熊稍微離開，就伺機跳上來卡位。」

吃醋貴賓急到打妹妹。（圖／飼主Cassie Liao提供）

▲▼其實熊熊平常跟妹妹感情很好。（圖／飼主Cassie Liao提供）

吃醋貴賓急到打妹妹。（圖／飼主Cassie Liao提供）

Cassie Liao提到，娜娜3月某個雨天在外遊蕩，全身濕透又髒兮兮被人撿到，「但是掃不到晶片，對方也沒辦法顧，才輾轉來我們家中途。」當時獸醫檢查娜娜大約7、8個月大，現在差不多1歲，媽媽也說，娜娜真的很乖，和熊熊處得來，所以就決定留下來當二寶。

吃醋貴賓急到打妹妹。（圖／飼主Cassie Liao提供）

▲熊熊喜歡跟妹妹一起散步。（圖／飼主Cassie Liao提供）

網友們看到熊熊吃醋的反應也被萌翻，「好可愛的醋桶」、「熊熊嚴正聲明那是牠的位子」、「吃醋了啦！叫妹妹閃邊去」、「一急起來竟然揍妹妹」，狗狗純真的表現療癒許多人。

▼熊熊身為「球控」，每次到寵物店都會自己到玩具區挑玩具。（圖／飼主Cassie Liao提供）

吃醋貴賓急到打妹妹。（圖／飼主Cassie Liao提供）

關鍵字： 貴賓狗吃醋

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