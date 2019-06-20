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阿金罹骨肉瘤截肢　汪哥們暖抱入睡：我會永遠陪著你

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寵物小組／綜合報導

汪星人Kiko和好兄弟Watson經常跟主人到處玩，彼此「擁抱」的照片相當動人，然而最近Kiko因為癌症截去右前肢，只剩下3條腿的牠沒辦法再用雙手擁抱朋友，但是Watson時時溫暖相擁，陪伴好哥們度過難關。

Kiko和Watson是超級好朋友，牠們經常跟著主人到處旅行，有時到湖邊野餐，有時到山上看風景，每個美麗的地方都留下這對好哥們超暖的恩愛合照，彼此間密不可分的感情吸引許多粉絲。最近Kiko因為癌症必須截肢，家人都十分不捨，但決定要用愛療癒、陪伴Kiko，一起堅強面對挑戰。

 
 
 
 
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剛動完手術的Kiko失去右前腿，漂亮的金毛剃掉一大半，露出長長的手術縫線，即使外表有些改變，但是Watson還是像以前一樣陪在身邊，抱著Kiko入睡，安詳寧靜的樣子似乎一切都和以前一樣。主人也記錄下Kiko回家後的生活，在家人愛的陪伴下，Kiko慢慢適應了新的身體，用三條腿跳到主人身旁撒嬌，在Watson身旁雙雙綻放笑容，雖然少了一條腿，牠還是家人最疼愛的小寶貝，爸爸也超閃告白，「我們Kiko每天都更可愛，牠是我的小勇士。」

爸爸在IG@wat.ki中提到，Kiko罹患的是骨肉瘤，「我聽到確診時心都碎了」，雖然已經截肢，但是Kiko年紀比較大，癌細胞仍可能擴散，但是比起「算時間」，他決定帶著寶貝狗狗們活在當下，「我很珍惜跟Kiko相處的每一刻，也決定不去做化療讓Kiko更痛苦。」他為了Kiko安排特別旅程，要一起創造更多幸福快樂的回憶。

Kiko和Watson的好感情圈粉無數，一起度過難關的溫馨故事更激勵許多網友，許多人都說，看著2隻狗狗純真的友情還有主人的愛，彷彿能將一天的不愉快拋在腦後。

關鍵字： 骨肉瘤黃金獵犬截肢兄弟情感人

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