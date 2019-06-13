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淡定獒半夜突對門狂吠　她耳邊傳女人喊「讓我進去！」

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寶總監的租屋奇遇。（圖／寶總監的寶之國與他的狗王子提供）

▲巴褲是隻淡定的毛孩，但到新的租屋處卻發生怪事。（圖／寶總監的寶之國與他的狗王子提供）

 寵物小組／綜合報導

喜愛動物的寶總監經常用漫畫表達毛孩的「靈性」，前陣子的租屋經驗更讓她確信這一點，平常不愛叫的獒犬巴褲老是對著門吠，晚上還禁止她睡二樓，某個晚上竟在耳邊清楚聽到女人的聲音「你讓我進去！」而這些詭異的情形在搬家後全消失了，許多網友聽了毛毛的，直說「巴褲在保護你！」

寶總監前陣子去美國長住，返台時擔心臨時沒地方住，便事先找了新北市山區的一間公寓，「那是一個隔成樓中樓的小套房，霉味很重，雖然有小窗戶但還是暗暗的，當時一進去感覺就不好，但我是基督徒也沒想太多。」隔天她將巴褲接來同住，但是平常淡定的巴褲表現卻很奇怪，「牠三不五時會對著門低吼，只要我上樓梯就一直吠，後來我只好跟牠一起睡沙發。」

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寶總監的租屋奇遇。（圖／寶總監的寶之國與他的狗王子提供）

▲只要寶總監要上二樓，巴褲就會狂吠阻止。（圖／寶總監的寶之國與他的狗王子提供）

寶總監提到，有天半夜她發高燒在睡覺，巴褲突然坐起對門口狂吠，「我耳朵邊就傳來一個女人的聲音說『讓我進去！你讓我進去！讓開！』，超清楚的，我還聽到3、4次，但是頭昏腦脹就是無法起身。」她實在住得不安心，馬上另外找房子搬離，而這些詭譎的事都消失了，巴褲又變得跟以前一樣，在家很淡定自在，只有外面有人時才會吠個幾聲。

寶總監的租屋奇遇。（圖／寶總監的寶之國與他的狗王子提供）

▲巴褲經常對著門低吼，但門外什麼人也沒有。（圖／寶總監的寶之國與他的狗王子提供）

這些詭異的情形實在無法以常理解釋，而寶總監經過此事也深深覺得，「在外面租房子還是養條狗吧！」許多網友看到故事後都直呼，「巴褲在保護你」、「難怪很多人都說去看房子要帶狗狗去」。

雖然無法以科學證實，但不少人相信狗狗能看見「另一邊的朋友」，有網友分享自身經驗，「我家狗狗過世之後，另一隻狗狗都會一直對房間或廚房叫，我問牠說『是哥哥回來了嗎？別嚇到哥哥』，牠就真的不叫了。」也有不少網友說，不管是不是「好兄弟」找上門，晚上有毛孩陪伴真的會安心很多。

關鍵字： 寶總監的寶之國與他的狗王子獒犬毛毛的鬼故事租屋好兄弟

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