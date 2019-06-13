懷孕豬媽遭狠踹、猛毆電到尖叫　獲救8小時生下17寶寶

寵物小組／綜合報導

美國一隻叫做Julia的豬媽媽懷著身孕，擠在小小的空間內遭到暴力毆打、猛踢，全身還被電擊，牠痛苦尖叫，而動物救援團體Farm Sanctuary及時出現，將Julia救至安全的地方，令大家驚喜的是，才剛到收容所8小時，牠就生下17隻寶寶。

豬其實是很聰明的動物，牠們愛社交、玩耍，然而美國有95%的豬是住在擁擠的柵欄內，根本沒有移動的空間，等到牠們長得夠大或是「沒用」了之後，就會被送到屠宰場殺掉。Julia原本也是生活在這樣的環境，直到被Farm Sanctuary救援，而這個救援不僅改變了Julia的一生，也讓Farm Sanctuary更致力於拯救農場動物。

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▲Julia被發現時全身是傷，都是遭人又踹又打造成的傷痕。（圖／翻攝自Farm Sanctuary）



Farm Sanctuary表示，第一次遇到Julia時狀況非常糟糕，「牠那時懷孕了隨時要生產，不僅關在狹小的空間內，還被暴力狂踹、毆打，全身被電擊讓牠痛得尖叫，最後終於承受不住凌虐昏過去，還被拽著耳朵拖行。」Farm Sanctuary不忍見到如此慘痛的情況，馬上將Julia帶回收容，沒想到才剛到安全的地方8小時，Julia就誕下17隻寶寶，「牠忍受著痛苦，讓自己和孩子不用再擔心受怕。」

▲Julia到了安全的地方，放心生下17隻寶寶。（圖／翻攝自Farm Sanctuary）



對Farm Sanctuary來說，Julia是一隻特別的豬，就算身上的傷還疼痛不已，仍然努力照顧著每個孩子，這樣的精神讓Farm Sanctuary看見農場動物的韌性與愛，往後在救援過程中遇到難題，Julia的故事總是能鼓舞他們的士氣。

Julia2012年獲救，和孩子在Farm Sanctuary當「快樂豬」，最愛洗泥巴浴、曬太陽，而牠在2018年3月離世時，救援團隊的所有人都非常難過。2019年3月Farm Sanctuary將Julia的故事剪輯成影片，裡頭Julia遭受凌遲的尖叫聲令人不忍，而迎接新生的驚喜又令人感動，Farm Sanctuary盼望大家永遠記得這隻敦厚善良的豬媽媽，為農場動物爭取更多友善相待。