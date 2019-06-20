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「健全男」帶「比特犬」上地鐵！　他PO文轟馬上被打臉

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香港導盲犬搭地鐵被誤會是比特犬。（圖／翻攝自臉書社團「香港花生友」）

▲網友錄影PO網，語氣相當激動。（圖／翻攝自臉書社團「香港花生友」）

寵物小組／綜合報導

香港一名網友在地鐵遇「健全男子」帶「比特犬」，氣得PO網抨擊「香港到底有法律法規嗎？」，其他網友一看，發現所謂比特犬其實是一隻配戴導盲鞍的黑色拉布拉多犬，而且現在智慧型手機配備語音功能，即使看不見也能操作，馬上打臉這名PO文網友。

這名網友15日在香港社團「香港花生友」PO文，「香港到底有法律法規嗎？有約束力嗎？地鐵裡男子（絕對健全人士）不是失明殘疾，帶一隻巨型比特鬥牛犬坐地鐵。」他將男子帶著狗狗的畫面錄影，直指男子是貪圖方便硬帶寵物上車。影片中狗狗在人潮中乖乖地坐著，沒有發出一點聲音，另一段影片中人潮變少，狗狗才在主人身邊趴下，相當聽話，而網友也認出所謂的「比特犬」其實是黑色拉布拉多，猜測原PO可能誤以為導盲犬就是「白色拉布拉多」。

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香港導盲犬搭地鐵被誤會是比特犬。（圖／翻攝自臉書社團「香港花生友」）

▲黑拉拉繫著導盲鞍，從頭到尾都很乖巧，其他乘客也沒有打擾牠工作。（圖／翻攝自臉書社團「香港花生友」）

這篇PO文一出，許多網友不禁搖頭「無知是恐怖的！」、「我看他是牽著黑豹」、「那一定是台灣黑熊啦！」。至於牽著狗的男子正在使用手機，讓原PO判斷為「不是失明殘疾」，其實現在智慧型手機有語音功能，即使看不到也能順利操作，盲人協會甚至會開課教導怎麼使用相關功能。網友們也建議，要是有疑惑可以當場向工作人員反映，或是善意發文詢問，不需要如此激動公審。

香港導盲犬協會向《ETtoday寵物雲》說明，影片中的導盲犬確實屬於該協會，「照片中狗狗今年3歲，已經服務差不多1年，但是要保護使用者隱私，抱歉未能提供狗狗的名字。」協會也提到，使用者得知道自己和狗狗在網路上引起熱議，「他很感謝此事讓更多人了解導盲犬。」

後來使用者也在原PO底下留言，他提到PO文讓家人很不開心，要是下次見到視障人士或導盲犬也不明白的地方，他很願意解答，「用生命影響生命，希望可以用不同視障人士的故事，讓傷健可以共榮，多一點和諧，謝謝。」

▼使用者在原PO下回覆，並表示如果有不明白的，歡迎直接詢問他。（圖／翻攝自臉書社團「香港花生友」）

香港導盲犬搭地鐵被誤會是比特犬。（圖／翻攝自臉書社團「香港花生友」）

關鍵字： 導盲犬香港地鐵拉布拉多比特犬鬥牛犬盲人香港導盲犬協會香港花生友

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