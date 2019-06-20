「健全男」帶「比特犬」上地鐵！　他PO文轟馬上被打臉

▲網友錄影PO網，語氣相當激動。（圖／翻攝自臉書社團「香港花生友」）



寵物小組／綜合報導

香港一名網友在地鐵遇「健全男子」帶「比特犬」，氣得PO網抨擊「香港到底有法律法規嗎？」，其他網友一看，發現所謂比特犬其實是一隻配戴導盲鞍的黑色拉布拉多犬，而且現在智慧型手機配備語音功能，即使看不見也能操作，馬上打臉這名PO文網友。

這名網友15日在香港社團「香港花生友」PO文，「香港到底有法律法規嗎？有約束力嗎？地鐵裡男子（絕對健全人士）不是失明殘疾，帶一隻巨型比特鬥牛犬坐地鐵。」他將男子帶著狗狗的畫面錄影，直指男子是貪圖方便硬帶寵物上車。影片中狗狗在人潮中乖乖地坐著，沒有發出一點聲音，另一段影片中人潮變少，狗狗才在主人身邊趴下，相當聽話，而網友也認出所謂的「比特犬」其實是黑色拉布拉多，猜測原PO可能誤以為導盲犬就是「白色拉布拉多」。

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▲黑拉拉繫著導盲鞍，從頭到尾都很乖巧，其他乘客也沒有打擾牠工作。（圖／翻攝自臉書社團「香港花生友」）



這篇PO文一出，許多網友不禁搖頭「無知是恐怖的！」、「我看他是牽著黑豹」、「那一定是台灣黑熊啦！」。至於牽著狗的男子正在使用手機，讓原PO判斷為「不是失明殘疾」，其實現在智慧型手機有語音功能，即使看不到也能順利操作，盲人協會甚至會開課教導怎麼使用相關功能。網友們也建議，要是有疑惑可以當場向工作人員反映，或是善意發文詢問，不需要如此激動公審。

香港導盲犬協會向《ETtoday寵物雲》說明，影片中的導盲犬確實屬於該協會，「照片中狗狗今年3歲，已經服務差不多1年，但是要保護使用者隱私，抱歉未能提供狗狗的名字。」協會也提到，使用者得知道自己和狗狗在網路上引起熱議，「他很感謝此事讓更多人了解導盲犬。」

後來使用者也在原PO底下留言，他提到PO文讓家人很不開心，要是下次見到視障人士或導盲犬也不明白的地方，他很願意解答，「用生命影響生命，希望可以用不同視障人士的故事，讓傷健可以共榮，多一點和諧，謝謝。」

▼使用者在原PO下回覆，並表示如果有不明白的，歡迎直接詢問他。（圖／翻攝自臉書社團「香港花生友」）

