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新北市公園隨機稽查寵物晶片　飼主沒做「這3點」至少罰3千！

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▲▼新北市公園隨機稽查寵物晶片　飼主沒做「這3點」至少罰3千！（圖／新北市動保處提供）

▲新北市動保處開始在公園隨機稽查。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

養寵物請對牠負責。新北市動保處已在本市公園綠地全面進行寵物晶片登記、絕育及狂犬病疫苗主動稽查，飼主未依規定幫寵物打晶片、絕育，或未施打狂犬病疫苗注射，將進行取締及裁罰，若查獲未辦理寵物登記者，將依動物保護法第31條處3千到1萬5千元罰鍰。

▲▼新北市公園隨機稽查寵物晶片　飼主沒做「這3點」至少罰3千！（圖／新北市動保處提供）

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▲稽查人員已經在3個公園稽查總共23隻狗。

動保處已在中和四號公園、永和綠寶石寵物公園、板橋浮洲橋寵物公園進行查核寵物登記、絕育及打狂犬病疫苗，共查核23犬隻。其中一位飼主表示剛從南部認養1犬不知有無晶片，經動保處人員掃描後並無晶片，已請飼主儘速為自家毛寶貝完成寵物登記。

動物保護法自105年增修後，明定自家犬貓完成絕育是飼主責任，特定寵物業管理辦法106年度10月修訂後，也將貓咪列入管理，飼主依法有責任替犬貓完成絕育或申報免絕育，絕育寵物有許多好處可以預防犬貓年老後時常見的生殖器官疾病。

▲▼新北市公園隨機稽查寵物晶片　飼主沒做「這3點」至少罰3千！（圖／新北市動保處提供）

▲依動保法規定，飼主要幫寵物進行登記、節育、施打狂犬病疫苗。

飼主應每年主動帶家中犬貓到動物醫院施打狂犬病疫苗，家中飼養犬、貓於3至6月齡時應注射第一劑狂犬病疫苗，以後每年定期補強注射，即可免於罹患狂犬病的風險，未依規定施打狂犬病疫苗者，可依動物傳染病防治條例第13條及第45條處以3萬至15萬元罰鍰。

▲▼新北市公園隨機稽查寵物晶片　飼主沒做「這3點」至少罰3千！（圖／新北市動保處提供）

▲稽查人員請飼主填寫資料。

動保處表示，為減少因飼主任意棄養造成街犬貓族群繁殖來源，動保處將在本市各公園廣場進行稽查並加強宣導飼主責任，稽查時發現多數犬隻已完成寵物登記及狂犬病疫苗注射，這幾年積極宣導已頗有成效。

關鍵字： 新北市動保處晶片登記絕育狂犬病公園

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