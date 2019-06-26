9年找到53人！　墨西哥搜救神犬「希望象徵」退休：牠的吠叫鼓舞人心

▲佛芮達要從墨西哥海軍退休了。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

2017年發生的墨西哥大地震釀成超過300人死亡的悲劇，協助搜救隊尋找倖存者及罹難者的搜救犬佛芮達（Frida）成為了「希望的象徵」。牠在長達9年的服務中，參與過多次重要搜救任務，如今在墨西哥海軍的宣布下正式退休了。

綜合外電報導，2017年9月19日，墨西哥中南部普埃布拉州（西班牙語，Puebla）發生規模7.1地震，震源深度約51公里，最大震度達到8度，造成369人死亡，至少7289人輕重傷。當時8歲的黃色拉布拉多犬佛芮達和搜救隊成員抵達災難現場，靠著靈敏嗅覺與專業表現鼓舞了現場所有人，也成為知名的「希望的象徵」 （symbol of hope）。

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佛芮達參與過2010年海地（Haiti）大地震、2013年墨西哥石油公司總部大樓（Pemex tower）爆炸案，及2016年厄瓜多（Ecuador）地震的搜救行動，生涯中拯救了12名生還者，更協助找到41名受難者的遺體，功績相當輝煌。

▲佛芮達搜救基本配備：四肢護套及護目鏡。（圖／達志影像／美聯社）

墨西哥海軍24日在國際救援日的一場儀式上宣布，佛芮達正式退休；海軍副部長雷當多（Eduardo Redondo）接受《法新社》記者訪問時表示，「佛芮達偷走了墨西哥及許多人的心，牠的吠叫總是讓人為之振奮，在那些痛苦與不確定的時刻裡，牠為我們帶來了救贖。」

2018年，普埃布拉州立起了佛芮達和牠的訓練員莎琳娜的青銅雕像，牠在救援中必穿的四肢護套及護目鏡也被雕刻其中。