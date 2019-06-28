特企／歐告過世守護馬麻2年！　通靈友說「關鍵一句話」逼哭她

▲黑狗娜娜到新家2周過世，卻在飼主身旁守護2年。（圖／網友Xiao Bu Diane提供）



圖、文／飼主Xiao Bu Diane 提供

娜娜是我們去護生園帶回來的，來的前幾天牠很愛哭，也很塞奶跟我們家另一隻Lulu也玩的很開心 ，結果牠有一天開始發燒，我們帶去看醫生，結果發現感染犬瘟，然後醫生跟我們說這個治療不便宜，看我們要不要送回原來的狗園。

雖然牠來我們家才2個禮拜但我好喜歡牠，那個時候我在一個芳療店工作，薪水一個月才兩萬一還會被扣制服錢，對我們來說真的不是能負擔的，醫生說我們好好考慮，先開退燒藥給我們，那個時候我每天讓牠跟我一起睡覺，吃完退燒藥之後，娜娜總是很有精神，很開心的跟我們玩，但藥效一退就馬上又發燒了。

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最後我們決定要治療牠，我們帶牠去看醫生抽血檢查，醫生說牠需要輸血，也幫牠驗了血型，但他們晚上不輸血所以只好到明天才能輸血，我就讓娜娜住院，結果我們隔天接到電話，醫院跟我們說娜娜死了......。

當下真的一直哭完全不知道該怎麼辦，Lulu也有跑來安慰我，沒想到那是見牠的最後一面，晚上等我老公下班後，我們去看娜娜的屍體，然後讓葬儀社的人接走，我當下是追出去眼淚沒辦法停下來，Lulu也因為娜娜都沒有回家，一直不太吃飯瘦的很誇張，在火化的時候我一直跟娜娜說，你一定要來當我的小孩讓我好好的彌補你。

娜娜走了之後過了2年，我認識了一個朋友她問我說，你家之前有養狗嗎？我跟他說有，她說是一隻黑色的小狗嗎？「牠在你身邊等一個機會」，就在那個月我懷孕了，而且我媽在我知道懷孕的前一個禮拜跟我說，如果懷孕就生下來吧，因為我曾經子宮外孕，所以我卵巢一半沒有用了，懷孕機率只有一半。

這一切都來的太剛好，讓我相信這個小孩是娜娜投胎來的，所以我決定一定要把這個小孩生下來，現在這個小孩健健康康的，覺得很欣慰。

【特別企劃－顫抖吧！愚蠢的撿(鏟)屎官！】

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