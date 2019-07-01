叫半天不出來！村長汪沿路「進鄰居家巡視」　媽嘆：取錯名字

▲法鬥犬取名叫村長，常常跑到鄰家巡邏，久了連鄰居都習慣了。（圖／網友Tmk Tatsumi授權提供，下同）



記者闕雁琳／採訪報導

取名字是門學問！新竹市一名飼主Tmk Tatsumi日前分享，她幫家裡的法鬥犬取名叫村長，沒想到這孩子從小就非常敦親睦鄰，只要散步時間到，就會自己走進鄰居家巡視一圈，完全當自己家的廚房在走，任憑馬麻焦急的在外面喊半天，都堅持要完成牠的「天職」。

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▲村長從小6個月開始就展現敦親睦鄰的特質，每次散步都要到鄰居家巡視一圈。

飼主Tmk Tatsumi貼出影片無奈寫道，「毛寶貝的名字千萬不要亂取，像我這個無法無天的兒子，很順口的就把它取名為村長，結果呢～每次看到別人家的大門沒有關起來，牠就很大方的～很自然地～走進去巡視了一大圈，不管再怎麼叫，牠都覺得要巡視完才可以離開。」

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▲村長天生厭世臉。

馬麻笑說，1歲1個月村長個性熱情喜歡跟人打招呼，從6個月大開始就開始附近巡視，友愛鄰居的事蹟傳遍整個里，附近的屋主都已經習慣牠的行為，看到狗走進來也不會驅趕，照常看自己的電視，只有她在一旁看著乾著急，「這次算巡視的很快，以前都巡視很久，有時還會巡視2、3間！真的是自以為自己是村長了XD」

▲馬麻和村長。

影片被分享到「法鬥王國」之後，許多網友看完紛紛留言笑說，「阿嬤很淡定的看電視」、「村長很盡責」、「這是人家的日常工作」、「友善社區欸」、「村長表示：巡田水也要告訴你嗎」、「 我也好想當你的鄰居」、「村長要出來選里長了嗎」。

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