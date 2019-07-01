纖細4手推石化瓦斯桶！　胖汪後腳抵住樓梯哀怨：偶對洗澡過敏

▲狗狗在浴室前做最後的掙扎XD（圖／有點毛毛的／網友Vivian Hung提供）

寵物小組／綜合報導

聽到關鍵字自動石化！一名飼主Vivian Hung日前分享，家裡的大黃狗卡卡只要聽到要洗澡，就會躺在地板上耍賴，化身成肥胖瓦斯桶，讓她和女兒合力推了老半天，好不容易才推送到浴室前，這孩子又伸出雙腳抵住樓梯，做最後的掙扎，讓家人看了哭笑不得。

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飼主Vivian Hun日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出影片，只見卡卡聽到要洗澡，馬上趴在地上不動，耳朵開飛機露出放棄狗生的表情，任憑馬麻和小姐姐怎麼推、怎麼哄，就是不站起來。等到纖細4手好不容易把牠送到浴室前，卡卡又伸出後腳抵住樓梯，哀怨的仰頭彷彿在說，「人家對洗澡過敏啦！」，可愛的模樣逗樂無數人。

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許多網友看到卡卡強烈拒絕洗澡的模樣，紛紛留言笑說，「原來是推瓦斯桶啊我還以為是推…咦？？？」、「 我家的都要用肉條拐進去浴室 」、「牠484故意吃成胖胖的讓你們推不動」、「汪：偶是對水過敏的體質啦」、「地板順便抹乾淨了XD」、「大絕，奇異果之術」。