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沙皮狗墜166公尺懸崖失蹤　吞石頭樹枝果腹...45天後奇蹟返家

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沙皮狗墜166公尺懸崖失蹤　吞石頭樹枝果腹...45天後奇蹟返家。（圖／翻攝自GoFundMe網站）

▲失蹤45天的沙皮狗，終於回到主人身邊。（圖／翻攝自GoFundMe網站）

國際中心／綜合報導

英國多塞特郡(Dorset)一名狗主人帶著所飼養的沙皮狗爬山時，對方不慎在步道上滑倒，慘從166公尺高的懸崖墜落，她與家人雖然尋找好幾天，卻一直沒有任何消息，正當放棄希望時，愛犬卻在失蹤45天後奇蹟返回，讓她感動到每天都無法停止流淚。

一條受傷的18個月大黑色沙皮狗，上月23日在被人在Eype一處海岸發現，由於小狗腿部骨折並且十分憔悴，趕緊通報英國皇家防止虐待動物協會(RSPCA)前來救援，接受手術時發現，牠的肚子裡充滿了石頭、樹枝和海藻，顯然是牠為了活下去，才不得不吞下這些異物果腹。

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RSPCA檢查員斯諾克(Ken Snook)表示，幸好掃描狗狗的晶片時，立即能找到有關牠的完整資訊，發現牠就是5月9日隨39歲女主人惠廷(Amber Whiting)，一同到獵鷹山(Golden Cap)爬山時意外失蹤的狗狗Shadow。

惠廷表示，她接到電話通知時，完全無法相信愛犬竟然還活著，Shadow原本是一條微胖的狗，如今體重卻瘦了一大半，使得丈夫第一次見到時，一時之間還認不出來，「自從牠回來後，我每天都無法停止流淚，我不敢相信牠會回到我們的身邊。」家人目前在GoFundMe網站發起募款活動，希望能夠幫助支付Shadow的手術費用。

關鍵字： 沙皮狗墜崖懸崖失蹤寵物英國Amber Whiting

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