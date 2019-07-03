毛寶貝就醫免趴趴走　新北成立「動物行動醫療站」

▲新北市動物行動醫療站於烏來啟動記者會。（圖／新北市政府提供，下同）。

地方中心／新北報導

守護毛寶貝不能等！為彌補烏來、萬里等10個行政區沒有設置動物醫院的不足，造福偏鄉地區的毛寶貝，新北市農業局成立動物行動醫療站。新北市長侯友宜1日出席「動物行動醫療站」啟動記者會，希望偏鄉毛寶貝醫療服務可免除舟車勞頓之苦。

啟動儀式當天，10區公所及動物行動醫療站獸醫師代表都出席共襄盛舉，中華民國獸醫師公會全國聯合會陳培中理事長也到場按「讚」，並希望新北市的動保作為能風行全國。獸醫師公會全國聯合會顧問黃國青則代表致贈顯微鏡支持動物行動醫療站成立。

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新北動物行動醫療服務巡迴車開進烏來區，區長周守信表示，以往家裡的狗狗、貓咪等寵物生病了，只能送到鄰近新店的動物醫院，光車程就要半小時，加上診療時間，都要花上大半天，有動物行動醫療站及巡迴車服務，只需半小時，讓原住民朋友感受到新北市政府的貼心。

新北市長侯友宜表示，新北市為落實動物保護，盤點市轄29個行政區，針對其中10個目前尚未設置動物醫院的偏鄉地區成立動物行動醫療站，並以行動醫療專車巡迴服務，希望透過行動醫療站彌補這10區的動物醫療不足，也建立區域流動服務據點，方便毛寶貝施打狂犬病疫苗及免費植入晶片。

農業局認為，動保觀念也要行動治理，特別於今年推出「新北市動物保護網-給牠一個溫暖的家」動物保護系列政策，除建構Line專屬帳號「@0585net」，5月17日也舉辦動物保護醫院授牌儀式，廣邀動物醫院合作建立動物保護醫院救援通報網，以及毛寶貝飼養不當傷害通報機制。