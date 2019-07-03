擄鴿集團設漫天大網　沒抓到「鴿」先吊住保育類「遊隼..

▲兩隻保育類遊隼被擄鴿集團陷阱網住。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

林務局新竹林區管理處巡視員，7月1日於苗栗縣苑裡鎮蕉埔國有林地內巡查時，發現林地內再次遭不明人士架設大型鳥網，隨即聯絡保七總隊第五大隊員警到場一同查緝，發現鳥網上吊掛著瀕臨絕種的保育類野生動物遊隼兩隻，細心拆解脫困並檢視外觀後，尚無外傷立即於現地進行野放，讓天空霸主再次恣意翱翔天際。

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俯衝時數可達3百多公里之珍稀猛禽

遊隼是台灣所有隼中體型最大、最壯碩的。遊隼俯衝時速可達300 km/hr左右，是目前鳥類中飛行速度最快的，以鳥類為主食，大從黃頭鷺、小到家燕都是遊隼狙擊的目標，而台灣有相當數量的家鴿或野鴿，也是常出現在遊隼菜單中的鳥類。遊隼在台灣為過境鳥及冬候鳥主要棲息在平原、濕地等棲地，在遷徙季時在山區也有機會目擊，研判目前為遷徒季節，苗栗縣苑裡鎮國有林地範圍特殊山區地形地貌，為遷徒路線之一，所幸巡視人員出現，搶救了珍稀鳥禽。

隱形圍籬禽鳥誤觸掛網脫水喪命

擄鴿集團巨大鳥網長約150公尺、架設高度約20公尺，賽鴿季正在進行，許多鴿主於此時開始訓練鴿群飛行，林務局新竹林區管理處巡視員月前於苗栗縣通霄地區亦有查獲鳥網架設紀錄，今轉移至苑裡山區，顯見擄鴿集團熟知鴿群飛行路線，於熟知區域架設死神之網，特定賽鴿掛網後進行拆除攜回，而其他鳥禽長時間未脫困導致脫水喪命。目前已掌握多處架網熱點，除了加強該區的巡視外，現場亦將增設科技監測器材，並與保七總隊第五大隊共同加強相關案件查緝工作。不管是保育類亦或一般類，鳥類族群的健全生存，往往決定著森林植物傳播與繁衍，若於林間設網對其生存產生極大威脅，甚而影響其他物種，擄鴿集團不應該為了滿足一己私慾，剝奪萬物生存權利。

林務局新竹林區管理處呼籲，民眾若發現有違法架網擄鴿情事，請撥打新竹林區管理處電話通報，電話03-5224163