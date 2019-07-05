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校犬「小白襪」走了　文化國小師生追思會送牠：我們好想你

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▲ 淡水文化國小校園犬「小白襪」離世 全體師生辦追思會持花束送祂。（圖／新北市動保處提供）

▲ 淡水文化國小校園犬「小白襪」離世，全體師生辦追思會持花束送祂。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市淡水區文化國小認養的校園犬「小白襪」，先前因流浪到校園，被收留成為生命教育天使，多年來守護學校師生，於今年6月18日疑因惡性腫瘤復發離世，令全校師生感到不捨，學校為牠舉辦告別追思會，在校園中設立「小白襪再見」立牌，師生們手拿向日葵送牠最後一程。

8歲的小白襪與文化國小的淵源始自於多年前，牠流浪到校園，就再也沒離開，而結下這段緣分，小白襪個性溫馴可愛，與學生有良好互動，牠肩負起生命教育天使責任也就此展開，小白襪自然成為活動一員，動保處也協助進行健康檢查、疾病治療、疫苗注射等，牠也能開心健康地和小朋友們在校園裡頭奔跑。

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▲ 淡水文化國小校園犬「小白襪」離世 全體師生辦追思會持花束送祂。（圖／新北市動保處提供）

2019年2月小白襪身上發現一個腫瘤，經過動保處獸醫師，進行手術切除康復回到校園，而病理切片結果確診為惡性周邊神經鞘腫瘤，卻在6月份疑因腫瘤復發死亡，讓文化國小全體師生非常惋惜與不捨。

動保處毛寶貝醫療中心獸醫師謝侑達表示，現今犬隻腫瘤發生率不亞於人，小白襪發生惡性周邊神經鞘腫瘤，治療以外科切除為主但完全切除不易，需仰賴早期發現早期治療。因毛寶貝們不會說話，飼主們必須利用幫牠們洗澡時，做全身觸摸按壓檢查，發現體表不明腫塊，就要趕緊找獸醫師檢查治療。

農業局長李玟表示，校園犬在新北市推行數年，擔負起校園生命教育的主角，也是生命教育最佳題材。小白襪是一隻混種獵犬，天生就具有活潑開朗個性，牠的溫馴與對人信任，讓文化國小全體師生都非常愛牠，最後因腫瘤疾病帶走了牠，但小白襪會一直留存在老師與小朋友記憶裡，感謝牠參與新北市校園犬行列，讓師生在學習過程中留下美好的回憶。

▲ 淡水文化國小校園犬「小白襪」離世 全體師生辦追思會持花束送祂。（圖／新北市動保處提供）

▲ 淡水文化國小校園犬「小白襪」離世 全體師生辦追思會持花束送祂。（圖／新北市動保處提供）

關鍵字： 新北淡水文化國小小白襪校園犬

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