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毛孩飼主全瘋狂！竹北店開幕「超殺優惠」擠爆人　邊境暴衝狂嗑頂級罐

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記者林韋辰／新竹報導

「真的太便宜了，我們直接掃光架上的飼料！」一名女客人Jenny得知「東森寵物雲竹北店」今（6日）開幕，直接與老公從台北開車殺過來，深怕平常會買的飼料被搶光！開幕活動不僅有多項知名飼料買一送一外，還有頂級罐罐吃到飽，多樣好康內容讓飼主、毛孩陷入瘋狂。現場也請到資深獸醫師陳正倫幫毛孩「免費義診」，提供專業的健康服務，吸引超多客人踴躍報名。

▲東森寵物雲商店開幕,寵物店,狗 。（圖／記者林韋辰攝）

▲明天7/7日是開幕最後一天，快來店裡搶購優惠商品。（圖／記者林韋辰攝）

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女客人Jenny家中共養3貓、2臘腸、4隻高山犬，她一得知竹北店要開幕，整個蓄勢待發等搶購！她一口氣買了一年份，直呼「買這個多，結果才1萬初～真的蠻划算的！因為我平常會買的飼料幾乎沒在特價，也沒有在買大送小，所以能買到買一送一還不錯。」

▲東森寵物雲商店開幕,寵物店,狗 。（圖／記者林韋辰攝）

▲Jenny買了一車「戰利品」，準備帶回家給毛孩大吃特吃。

▲東森寵物雲商店開幕,寵物店,狗 。（圖／記者林韋辰攝）

▲消費滿599可以玩轉轉盤，而且通通都有獎。

▲東森寵物雲商店開幕。（圖／記者林韋辰攝）

▲Jenny笑得很開心，整個後車廂被商品塞滿滿。

除了多樣飼料、罐罐、零食、保健食品、尿布墊等優惠產品外，竹北中正東店也推出「頂級罐罐試吃會」，讓很多愛挑嘴的毛小孩一吃就愛上。飼主安德森與友人各帶一隻年幼的邊境牧羊犬「Max與Corey」來逛寵物店，牠們一看到員工倒好食物，立刻拔腿要衝去，好在平常在爸爸的用心教導下，聽到口令「可以」，才乖巧地走去吃光光。安德森笑說，牠們逛寵物店都當成自己家，很愛亂衝亂跑，然後愛認識其它來逛寵物店的狗狗朋友。

▲東森寵物雲商店竹北店,邊境牧羊犬,試吃,飼料,寵物店員。（圖／記者林韋辰攝）

▲邊境姊弟看到食物整個發瘋。

▲東森寵物雲商店開幕,寵物店,狗 。（圖／記者林韋辰攝）

▲試吃大會滿足毛孩口慾。

▲東森寵物雲商店開幕,寵物店,狗 。（圖／記者林韋辰攝）

▲小奶貓也來排隊健檢。

▲狗狗健檢,寵物健檢,（圖／記者林韋辰攝）

▲一隻來健檢的白柴「芭樂」，一上平台害怕的不得了，瘋狂哀哀叫。

▲狗狗健檢,寵物健檢,（圖／記者林韋辰攝）

▲資深獸醫師陳正倫仔細檢查每隻毛小孩。

開幕期間來竹北店消費，滿2000元就送限量環保抗菌液，買任何貓咪飼料即贈送潔淨貓砂一包（每日限量50組）。至於美容部分也有優惠活動，只要在7/6、7/7兩天開幕期間，帶狗狗來體驗美容洗澡，可享小型犬299元、中型犬499元、大型犬699元；如果在7/31日之前包月，再享7折優惠，此折扣讓許多客人心動不已！

▲東森寵物雲竹北店。（圖／記者林韋辰攝）

▲東森寵物雲商店開幕,寵物店,狗 。（圖／記者林韋辰攝）

▲▼店裡相當熱鬧。

▲東森寵物雲竹北店。（圖／記者林韋辰攝）

【新竹縣竹北中正東店優惠商品總整理】

★開幕兩天（7/6、7/7日）活動
（1）知名犬貓飼料買一送一（ADD、紐頓犬、寵愛物語、愛肯拿、野宴、阿拉卡特、Wellness、法米納）
（2）消費買599元送抽獎卷，抽寵物霸道總裁椅。
（3）小動物商品單筆消費滿500元送草跟飼料體驗包！
（4）會員限定美容洗澡體驗價：小型犬299、中型犬499、大型犬699
（5）寵物洗澡美容開幕包月「7折」優惠
（6）買任何貓咪飼料即贈送潔淨貓砂一包。每日限量50組
（7）7/6（六）、7/7（日）13:00至19:00會員享有「免費寵物健檢」（開幕期間免條件加入會員！）
（8）開幕兩日免條件申辦會員，當日消費即贈好禮。
（9）知名品牌寵物飼料／罐頭歡樂試吃
（10）指定商品超值9元加價購

▲東森寵物雲竹北店 。（圖／記者林韋辰攝）

▲肉泥也有特價。

7/6（六）
14:00~18:00 赫緻鮮肉糧
14:00~18:00 赫緻純肉餐罐
13:00~18:00 御膳房零食試吃會

7/7（日）
13:00~18:00 廠商-品果

▲▼新竹竹北中正東店開幕活動。（圖／竹北中正東店提供）

▲▼竹北中正東店開幕DM。（點圖放大）

▲▼新竹竹北中正東店開幕活動。（圖／竹北中正東店提供）

【門市資訊】

竹北中正東店
地址：新竹縣竹北市中正東路140之2號
電話：（03）5553295
門市營業時間：11:00至22:00
美容營業時間：11:00至21:00
美容公休日：一、四

關鍵字： 東森寵物雲商店竹北店開幕邊境牧羊犬寵物美容飼料

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