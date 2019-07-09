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梅根急為皇室「增添新成員」！　替2個月大亞契找專屬毛夥伴

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▲▼梅根要替兒子亞契找一隻救生犬。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅根之前懷孕時就拜訪過動物福利機構Mayhew。（圖／達志影像／美聯社，下同）

國際中心／綜合報導

亞契（Archie）小王子才剛滿2個月大，梅根已經迫不及待要替他找一個「毛夥伴」，近日將會到動物救援中心領養一隻合適的救生犬，來陪伴兒子一同成長。據了解，英國王室成員幾乎都是愛狗人士，包括女王伊麗莎白二世、威廉王子和凱特、查爾斯王子的妻子卡蜜拉等人都有養狗，因此，大家都很支持梅根再為皇室增添一名「新毛孩成員」。

▲▼梅根要替兒子亞契找一隻救生犬。（圖／達志影像／美聯社）

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▲梅根認為狗狗可以幫助兒子成長過程中更開心。

據《鏡報》報導，梅根婚前就養了2隻狗狗，分別是拉布拉多與德國牧羊犬的混種犬波加德（Bogard）和搜救小獵犬蓋伊（Guy），後來她嫁給哈利王子後便搬到英國溫莎鎮定居，但離開時只帶走了蓋伊，因為波加德年紀已經太大，不適合再遠行，無奈之下只好將愛犬留在多倫多。

▲▼梅根要替兒子亞契找一隻救生犬。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅根原本就是超級愛狗人士。

消息人士透露，梅根真的十分愛狗，她也相信在狗狗的陪伴下，兒子亞契可以成長得更快樂，儘管目前浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）新居內已經有了蓋伊和新養的拉不拉多，但她認為「救生犬比一般小狗更適合亞契」，所以很有可能再領養一隻專屬兒子的救生犬。

報導指出，梅根長期是動物福利機構Mayhew的贊助人，非常關注貓、狗的相關議題，之前也貢獻大量捐款幫助洛杉磯的動物救援行動，愛狗之心是眾人有目共睹。

關鍵字： 梅根亞契救生犬哈利王子

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