奈良鹿吃下塑膠袋死了9隻　保護團體相隔8年再啟「收拾垃圾活動」

▲ 日本大阪奈良鹿群。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者施怡妏／綜合報導

日本大阪奈良縣是知名觀光景點，奈良鹿可愛的模樣吸引來自世界各國的遊客，但近來傳出人與鹿的衝突，更傳出沒搶到食物的鹿，把人類遺留的塑膠袋吃下肚導致死亡。鹿保護團體相隔8年後，今日發起「收拾垃圾活動」，還給鹿隻乾淨的家園。

根據奈良公園鹿保護組織表示，自3月以來在公園內死亡的14隻鹿，其中就有9隻是吃下塑料廢物而死亡。保護協會因此恢復了8年來第一次的收拾垃圾活動，約140名志願者從各縣市來參與。保護協會主席表示，我們希望每個人都能提供幫助，以保護鹿的生命。

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近來觀光客不斷增加，園區內設置告示牌，呼籲遊客禁止餵食並且請勿隨手亂丟垃圾。觀光客遺留的垃圾，因為沾有食物的味道，也會讓鹿誤以為是食物而吞下肚。

參與活動中一名20歲女子表示，因塑料廢物導致鹿隻死亡感到震驚，決定參與收拾垃圾活動，希望遊客能夠妥善處理帶來的垃圾。

今年4月在義大利海岸發現一頭抹香鯨擱淺於岸上，屍檢顯示，牠的胃裡竟然有22公斤的塑膠垃圾，佔據了3分之2的胃。塑料垃圾對動物造成無法挽回的傷害，奈良公園鹿保護組織呼籲觀光客與鹿親密接觸的同時，也多注意手上的垃圾，離開時別忘了一起帶走。