奔牛節400年枉死2.1萬頭公牛　今年8天狂歡8人被牛角頂傷

▲西班牙奔牛節，每年傳出多人被牛角頂傷。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

西班牙北部潘普洛納（Pamplona）知名年度慶典「奔牛節」（San Fermin festival）於（7日）開跑，是西班牙夏季節日的傳統活動，吸引各地遊客前往參與，還涉及宗教遊形、音樂會，參加者在長達850公尺的街道上，享受被狂牛追感的刺激快感，活動為期8天，總計8人受傷。

根據外媒報導，活動第一天，短短2分41秒的比賽中，至少造成5人受傷，其中2人當場被牛角戳傷。最嚴重的是一名23歲的美國遊客，在奔跑過程中突然被重達500公斤的鬥牛拋高在空中接著重摔在地，左腿因此被刺傷。最後一天的賽事又增加3名傷者，共有8位傷者被牛角頂傷，還有27人在奔跑過程中因骨折或是擦傷而送醫。

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在彎曲的巷弄中，參加者身穿白色上衣紅色腰帶及領巾在前賣力跑，讓公牛在後面追趕，過程中有人不慎跌倒，有人被牛角戳傷甚至被牛踩傷，這都是每年都會發生的情況。奔牛節已有400多年的歷史，平均每年鬥死54頭公牛。

如此激烈的比賽也引起國際動保團體抗議，認為民眾為了娛樂而虐待動物；來自人權和動物保護組織Anima Naturalis和Peta的參與者們以半裸的形式抗議奔牛節中虐待動物的行為。政府回應，「根據西班牙憲法，鬥牛是該國文化遺產的一部分，目前國內沒有取消奔牛節的計劃。」