開門見老公跟小三抱緊熟睡　網見「這個小動作」笑：妳才是小三！

▲毛孩和爸拔就連睡覺都手牽著手。（圖／有點毛毛的／飼主馬卓萍提供，下同）



記者吳鎮良／綜合報導

這位小三搶老公的功力十分了得！飼主馬卓萍這晚要回房休息時，一開門居然看到老公和愛犬一同躺在床上，彼此黏緊緊的模樣彷彿他們才是一對夫妻。馬麻拿出手機拍下眼前的畫面，並且PO到網路上公審，沒想到網友看到「這個小動作」後紛紛笑說，「正宮已經沒地位了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主馬卓萍日前在《ETtoday寵物雲》創辦的臉書寵物社團「有點毛毛的」分享一則貼文並註解，「這個家還有我的地位嗎？睡到手牽手是什麼意思？」畫面中，毛孩子搶走馬麻的位置，依偎在爸拔的胸膛上，仔細一看，他們倆甚至連睡覺都手牽著手，溫馨又甜蜜的模樣讓馬麻看了哭笑不得。

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▲最強小三躺在爸拔的胸膛上睡覺。



▲還睡到翻白眼XDD



這組照片在網路上曝光後，迅速湧入1千300多名網友按讚，許多人看了紛紛留言說，「這個超強小三，您比不過的」、「不要介入人家」「還有地上阿！」、「沒有喔！妳才是第三者喔！」、「睡好睡滿的概念」、「他們才是真愛啊」、「本汪才是正宮啦～怎麼樣」、「好可愛的畫面呀」。

另外，也有不少人打趣地笑說，「妳已經沒地位啦！這還用問」、「你可以買拉床，不然就上下舖，這樣可以眼不見為淨」、「好恩愛的畫面」、「快去收存款簿比較實在」、「你才是小三」、「你怎麼會有『自己在家裡有地位』的錯覺呢？」、「有，有妳的地位，差不多是鏟屎、餵食、僕人的地位XDD」、「不只手牽手，還抱緊緊」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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