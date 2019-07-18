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婚禮野生動物風！驢子慘被畫成斑馬　陽光下曝曬滿足人類私心

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▲▼西班牙驢子慘被畫成斑馬。（圖／翻攝自臉書／Angel Tomás Herrera Peláez）

▲佩萊斯發現動物看起來不太對勁。（圖／翻攝自臉書／Angel Tomás Herrera Peláez

國際中心／綜合報導

西班牙男子佩萊斯（Angel Tomás Herrera Peláez）日前在西南部濱海城市加的斯（Cadiz）發現，一家酒吧外面的草地有著兩頭斑馬，他接著發現這些動物其實是驢子，原來是有人在動物身上塗鴉，只為了符合一場婚禮的野生動物主題。他氣憤把影片上傳至臉書並通報動保人士，目前案件進入調查階段。

《每日郵報》報導，佩萊斯15日上傳照片與影片，兩頭驢子被畫成斑馬的模樣，身上可見不自然的黑色條紋，他認為此舉非常可恥，動物不應被用來滿足旅客需求。他補充，動物曝曬在太陽下，周邊沒有可遮蔽的陰影處。

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▲▼西班牙驢子慘被畫成斑馬。（圖／翻攝自臉書／Angel Tomás Herrera Peláez）

▲案件已進入調查程序。（圖／翻攝自臉書／Angel Tomás Herrera Peláez）

據了解，該家涉事酒吧平時只在私人活動與婚禮期間開放，過去曾收到投訴，在居民心中形象並不佳。加的斯農業與商業辦公室則說明，案件已於15日展開調查。

這並非首起驢子被畫成斑馬外觀的案例，去年埃及開羅一家動物園也有類似事件，儘管當時旅客與獸醫都認定照片中的動物是驢子，動物園負責人仍是堅稱他們真的擁有斑馬。

LA ÚLTIMA BURRADA: No se dejen engañar por las imágenes. No se trata del tanzano Serengeti, con sus infinitas planicies...

Angel Tomás Herrera Peláez 發佈於 2019年7月14日 星期日

關鍵字： 斑馬驢子動物動保

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