15歲狗狗穿孝服「送主人最後一程」...紅了眼眶　萬人感動淚崩：牠好像知道

▲眼眶泛紅的「熱狗」送主人最後一程。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／邱偉倫報導



一名網友的兄長近日因故過世，由於亡者生前未婚，也沒有留下子嗣。家屬最後決定讓兄長生前最心愛的寵物犬「熱狗」穿上孝服，為主人送上最後一程，「看著熱狗眼睛都紅了，大家的眼眶也跟著紅了」，許多網友看到貼文後，都紛紛感到鼻酸並直呼「好大的洋蔥」。

照片被上傳至臉書社團「爆廢公社」，可以看到1隻穿著孝服的可愛狗狗，眼眶泛紅地坐在靈堂前，並憂傷地看向鏡頭，彷彿狗狗自己已經知道最愛的主人永遠離牠而去。網友表示，「哥哥沒有結婚也沒有子嗣，在家人的協調下，決定讓他最疼愛的熱狗，送他最後一程」。他還說，看著「熱狗」的眼睛都紅了，讓在場的大家的眼眶也不禁跟著紅了。







▲熱狗彷彿知道主人要永遠離開自己了。（圖／翻攝爆廢公社）

許多網友在看到照片後，難忍難過的眼淚，並相繼前往貼文留言「好大的洋蔥」、「我看到此畫面～狂哭」、「看了好難過」、「摯愛的毛孩送最後一程，相信你哥哥在天之靈也很欣慰。」、「一定要好好照顧熱狗...」、「眼睛好紅... ...狗狗真的很有靈性」、「狗狗好像知道...」、「一秒鼻酸」、「這毛孩眼睛都哭紅了，真讓人感動！」

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更有網友表示，「家人能做這樣的決定讓人感到欣慰...可想而知真的把牠當家人看待。願您哥哥一路好走，也願熱狗有更妥善的安排！！」。對於網友熱烈回應，發文者也感謝表示，「熱狗」今年已經15歲了，家人將會一直照顧狗狗到老。