ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

15歲狗狗穿孝服「送主人最後一程」...紅了眼眶　萬人感動淚崩：牠好像知道

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲寵物狗「熱狗」為主人送最後一程。（圖／翻攝爆廢公社）

▲眼眶泛紅的「熱狗」送主人最後一程。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／邱偉倫報導

一名網友的兄長近日因故過世，由於亡者生前未婚，也沒有留下子嗣。家屬最後決定讓兄長生前最心愛的寵物犬「熱狗」穿上孝服，為主人送上最後一程，「看著熱狗眼睛都紅了，大家的眼眶也跟著紅了」，許多網友看到貼文後，都紛紛感到鼻酸並直呼「好大的洋蔥」。

照片被上傳至臉書社團「爆廢公社」，可以看到1隻穿著孝服的可愛狗狗，眼眶泛紅地坐在靈堂前，並憂傷地看向鏡頭，彷彿狗狗自己已經知道最愛的主人永遠離牠而去。網友表示，「哥哥沒有結婚也沒有子嗣，在家人的協調下，決定讓他最疼愛的熱狗，送他最後一程」。他還說，看著「熱狗」的眼睛都紅了，讓在場的大家的眼眶也不禁跟著紅了。

▲寵物狗「熱狗」為主人送最後一程。（圖／翻攝爆廢公社）

▲熱狗彷彿知道主人要永遠離開自己了。（圖／翻攝爆廢公社）

許多網友在看到照片後，難忍難過的眼淚，並相繼前往貼文留言「好大的洋蔥」、「我看到此畫面～狂哭」、「看了好難過」、「摯愛的毛孩送最後一程，相信你哥哥在天之靈也很欣慰。」、「一定要好好照顧熱狗...」、「眼睛好紅... ...狗狗真的很有靈性」、「狗狗好像知道...」、「一秒鼻酸」、「這毛孩眼睛都哭紅了，真讓人感動！」

請繼續往下閱讀...

更有網友表示，「家人能做這樣的決定讓人感到欣慰...可想而知真的把牠當家人看待。願您哥哥一路好走，也願熱狗有更妥善的安排！！」。對於網友熱烈回應，發文者也感謝表示，「熱狗」今年已經15歲了，家人將會一直照顧狗狗到老。

關鍵字： 寵物狗熱狗喪禮孝服爆廢公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

狂甩逗貓棒！爛泥主子攤桌敷衍　「貓生好難」媽傻：養的是貓還廢物

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／2歲萌妹夜躺石頭地...陪喵「曬肚看星星」　媽..

阿嬤家住一年變肥宅！骨架、臉蛋橫向成長　網暴動：還..

15歲狗狗穿孝服「送主人最後一程」...紅了眼眶　..

尿尿發現青蛙！貴賓整日低頭狂看...阿嬤「心疼拿椅..

內衣長期失蹤　她活捉「新竹湖口之狼」…發現被當眼罩

「瓦斯桶柴」睡覺打呼神崩壞　嘴邊肉擠到眼睛不見…撞..

騎車沒逛逛！流氓灰鸚鵡氣到狂呼「降龍十八掌」　路人..

敲門聲頻傳...驚見「稀客」橫著闖屋內！　網：現撈..

顧家突然壞掉！萌喵朝鏡頭「ㄎㄧㄤ臉抖屁股」　月球漫..

想去「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆粗口「X的貢丸..

汪星人挑戰衝浪「表情超淡定」保持完美平衡！教練看到..

神秘儀式？汪汪電梯口等奴才回家 超瘋狂「轉圈迎接..

白臉+黑色眼睛...牠背上神奇圖樣　陸女驚見「外星..

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才..

全民運動！屏東綠鬣蜥繁殖過多 1隻換1盒「老鷹紅..

小松鼠開啟本能！快速藏匿零食　放進主人頭髮中：下次..

爸想展現梳毛工夫歐告不賞臉！　換梳另一邊竟調頭走...

小屁喵伸「鹹貓手」拍頭狂騷擾　下秒慘摔...貓室友..

狂甩逗貓棒！爛泥主子攤桌敷衍　「貓生好難」媽傻：養..

基因缺陷無毛兔活過「關鍵4周」 成IG網紅！為上萬..

想去「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆粗口「X的貢丸..

15歲狗狗穿孝服「送主人最後一程」...紅了眼眶　..

黑猩猩「集體看電影」　美國心理學家：分享是會上癮的

「瓦斯桶柴」睡覺打呼神崩壞　嘴邊肉擠到眼睛不見…撞..

3隻隊伍齊開跑「鵝口普查」　英國800年傳統替女王..

黑猩猩一起看電影變麻吉！　研究揭「情感建立」演化起..

幫主子剃毛...手滑多兩撇「大王→大王X」！　網笑..

牠打翻奶茶沙發全濕　媽氣炸列16種「熊料理」揚言煮..

愛屎了！橘貓「卡位」硬擠馬桶饋修　奴才嘆：給點尊重..

2米長鼠鯊被塑膠繩圈住　長大越纏越緊「嵌進肉」險斷..

微風南山主廚之夜登場　這3天全館餐飲滿3,000送..

KID曬「變老臉」…神複製綜藝大哥！　「以後這麼帥..

「富察皇后」萬寶龍派對鬥「魏瓔珞」　露美背性感完勝

頭毛往上飄！她「盼有天垂下來…」　超萌無辜樣讓網全..

想去「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆粗口「X的貢丸..

中職直播／富邦悍將氣勢旺對戰低潮桃猿　羅力戰洪聖欽

暴雨狂炸台南！辦桌會場一秒成「真．流水席」　他傻眼..

林心如被抓包「鼻歪成凸」　同框舒淇…故意躲後面！

影／《牠 第二章》正式預告！潔西卡崔絲坦「全身ＯＯ..

再槓王鴻薇！　北市研考會：郝龍斌31次民調問政黨傾..

寵物動物熱門新聞

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

阿嬤家住一年　小鮮肉→肥宅大叔

狗穿孝服「送主人最後一程」紅了..

尿尿發現青蛙！貴賓整日低頭狂看

內衣失蹤了！她活捉湖口之狼發現..

柴睡覺神崩壞　嘴邊肉擠到撞臉鬆..

騎車沒逛逛！灰鸚怒呼降龍十八掌

開家門目睹「螃蟹」橫著闖屋內！

喵顧家突然壞掉　朝鏡頭月球漫步

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼..

阿金穿睡衣吃檸檬　眉毛超多戲

吳郭魚靜躺貓砂盆　兇手翻肚爽睡

柴上車見同學互嗆　一旁小黃厭世

整籠貓被丟偏遠地　守6天湊不齊

讀者迴響

熱門新聞

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

阿嬤家住一年　小鮮肉→肥宅大叔

狗穿孝服「送主人最後一程」紅了..

尿尿發現青蛙！貴賓整日低頭狂看

內衣失蹤了！她活捉湖口之狼發現..

柴睡覺神崩壞　嘴邊肉擠到撞臉鬆..

騎車沒逛逛！灰鸚怒呼降龍十八掌

開家門目睹「螃蟹」橫著闖屋內！

喵顧家突然壞掉　朝鏡頭月球漫步

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼..

阿金穿睡衣吃檸檬　眉毛超多戲

吳郭魚靜躺貓砂盆　兇手翻肚爽睡

柴上車見同學互嗆　一旁小黃厭世

整籠貓被丟偏遠地　守6天湊不齊

吃醋貓躲角落偷瞪「爸爸餵寶寶」

最新影片

更多

汪星人挑戰衝浪「表情超淡定」保持完美平衡！教練看到也歡呼

神秘儀式？汪汪電梯口等奴才回家 超瘋狂「轉圈迎接」網笑：不暈嗎？

白臉+黑色眼睛...牠背上神奇圖樣　陸女驚見「外星人款」迷你蜘蛛！

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

全民運動！屏東綠鬣蜥繁殖過多 1隻換1盒「老鷹紅豆」...盼減少農損

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面