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台南市遊蕩犬突破2萬隻！　動保處推5作為加強取締放養

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▲▼台南市遊蕩犬突破2萬隻！　動保處推5作為加強取締放養。（圖／台南市動保處提供）

▲台南市的遊蕩犬約有2萬隻，其中還包含放養的家犬，未來將加強取締，配合結紮和推廣認養。（圖／台南市動保處提供，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

取締放養搭配油浪犬結紮，一步步減少遊蕩犬問題。行政院農業委員會為了解全國遊蕩犬隻數量，委託成功大學執行107年度全國遊蕩犬隻數量調查，光是台南市就推估出約有22176隻，其中許多是偏鄉半野放式家犬，對此動保處也提出5個作為，未來將會加強取締。

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動保處表示，農委會的調查對象較為廣泛，只要無主人在旁的都算，除了真正的流浪犬之外，也包括了在外遊蕩的家犬，雖然有戴頸圈但未繫繩的家犬也被列入統計。由於偏鄉地區仍有許多民眾飼養犬隻仍採半野放方式，台南市已實施8年的TNVR作法，每年約有2千多頭已絕育的犬隻會回置到原地，加上許多愛心人士在外餵養的犬隻，因此調查結果在外的遊蕩犬隻數量較多。

▲▼台南市遊蕩犬突破2萬隻！　動保處推5作為加強取締放養。（圖／台南市動保處提供）

▲獸醫幫寵物進行三合一結紮活動。

動保處將要減少在外的遊蕩犬隻，未來將採取5大作為，分別是落實源頭管理、持續辦理家犬結紮和施打疫苗、規劃設立新的動物之家、實施TNVR、積極推廣認養。針對未辦寵物登記及飼主疏縱家犬加強稽查取締，尤其是偏鄉半野放式家犬，要求飼主善盡管理的責任，避免成為棄犬以及造成流浪犬的繁衍、持續，造成更多人犬衝突。

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動保處指出，台南市在104年成為全國第一個實施零安樂死的縣市，但也造成了其他縣市的流浪犬會送到台南，形成流浪犬多以及收容的壓力。特別呼籲飼主應遵守動物保護法規定，犬隻外出時應由7歲以上之人伴同，不要讓愛犬任意趴趴走，以免衍生憾事；並且替愛犬辦妥寵物登記及進行絕育手術，共同為犬隻族群管控盡一份心力。

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關鍵字： 台南市動保處遊蕩犬放養TNVR

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