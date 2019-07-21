癌末汪即將安樂死...餐廳招待「漢堡大餐」　燦笑吃到打飽嗝

▲狗狗在安樂死前幾小時得到餐廳的特別招待。（圖／翻攝自Stephen Rampersad）

記者闕雁琳／綜合報導

狗狗走完這一生是幸福到最後一刻的。美國弗羅里達州一隻高齡14歲的米克斯威爾森罹患癌末期，身體正承受著極大的折磨，變得鬱鬱寡歡，因此主人決定讓牠遠離苦痛。一間餐廳知道狗狗的情況，特別邀請到店裡特別招待，在威爾森離世之前留下美好回憶。

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▲飼主和愛犬威爾森的合照。

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飼主羅伯賽在今年6月底發現，威爾森的尿意顏色異常，帶去獸醫院看才知道膀胱和胃部都有癌細胞，而且已是末期，無法根治。獸醫表示雖然可以開藥給狗狗，幫助排尿和減輕痛楚，但這會損害到牠的肝臟。

接受到這個噩耗讓全家人非常傷心，尤其是羅伯賽，因為威爾森已經陪伴他10幾年，認識的時間比自己的妻子和孩子都長久。他們之間已經培養出不可分割的情感，但羅伯賽還是下了最痛心的決定，他不願意讓狗狗繼續承受折磨，過著連正常走路和進食的沒有能力的生活，便於7月8日安排安樂死。

▲威爾森享受最後一次散步。



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「我想讓威爾森自由自在地做牠想做的事。」羅伯賽和妻子以及2個兒子決定剩下來的時間，不要讓威爾森有一秒要獨自度過，在周末安排到附近的海灣，租下一艘小船，一家人靜靜地在船上度過，欣賞海灣的美景，再帶狗狗去公園散步和購物。隔一天，羅伯賽將狗狗帶去他上班的消防局，拍下最後的合照。

等到7月8日當天，羅伯賽起床之後意識到今天是威爾森最後一天，心裡非常難過，他強忍著悲傷，帶牠去附近的海灘散步拍照，突然接到一通電話。原來是附近的餐聽打來希望羅伯賽到店裡來洽談些事情。

▲餐廳員工拿出各種美食招待威爾森。



「我告訴老闆，如果不介意的話，我現在可以過去，但我必須帶著威爾森。今天牠的最後一天，我希望可以一直陪著牠。」餐廳老闆聽了很爽快的就答應，於是在狗狗即將安樂的前幾個小時，特別招待大量的餐點，拿出漢堡、大量的薯條、起司包、煙燻培根，所有的員工都陪在威爾森身邊，看著牠興奮的大口吃下所有餐點，打嗝露出滿足的笑臉。

▲狗狗吃到打嗝滿足的喝水。

到了晚上，羅伯賽帶著威爾森到了獸醫院，他坐在診所的椅子上，讓愛犬靜靜的躺在自己的大腿，嘴裡喊著狗狗的名字，一邊稱讚牠，一邊輕撫牠的臉頰，謝謝牠這10幾年的陪伴。隨著獸醫按下針筒注射，威爾森的四肢微微振動，安詳的閉上眼睛，獨自踏上彩虹橋。

▲餐廳的員工對非常喜愛威爾森，也為牠在狗生最後幾個小時，製造更多美好回憶。



威爾森的離開讓羅伯賽傷透心，但他也特別感謝當時餐廳老闆的招待，「店員們對威爾森都非常友善，會走過來摸牠，不斷稱讚牠是一個好孩子，再揉著狗狗的肚子，讓威爾森成為今天的主角；而每當店員再次拿出食物，威爾森都很期待，那種表情是牠生病後不曾有的。謝謝全餐廳的的人為威爾森的最後幾小時，留下了美好回憶。」



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