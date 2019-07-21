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進醫院狂嚶！膽小汪換她抱秒安靜　打完針一臉懵呆：結束了？

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記者闕雁琳／採訪報導

有偶包的狗狗最好搞定！日前一名飼主Eva Hou分享，這天她帶家裡的小貴賓狗趴踢（Party）去打預防針，才剛進到醫院就開始哭鬧狂嚶，直到正式看診，改成醫生娘抱在懷裡，這小子馬上開起賣萌模式，全程乖乖趴好，到打完針還一臉懵呆，反常的反應讓馬麻又驚訝又好笑。

▲▼進醫院狂嚶！膽小汪換人抱秒安靜　打完針一臉懵呆：結束了？（圖／網友Eva Hou授權提供）

▲貴賓狗換給醫生娘抱，打針一臉懞呆。（圖／網友Eva Hou授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

馬麻Eva Hou表示，前一次帶趴踢去打針，牠都會狂哭家尖叫，這次一看到門口就開始哭了，「醫生說可能之前都是我抱，狗狗面對主人比較容易無理取鬧跟撒嬌，這次換成醫生娘抱，我本來很心疼，已經預備好牠要崩潰了，沒想到反差會這麼大！」

▲▼進醫院狂嚶！膽小汪換人抱秒安靜　打完針一臉懵呆：結束了？（圖／網友Eva Hou授權提供）

▲內建多樣化的表情包。

畫面中只見趴踢趴在醫生娘的肩膀，一頭亂毛露出招牌的無辜眼神，對著鏡頭萌萌放電，直到醫生說打完了，還是維持呆滯的眼神舔舔舌頭，彷彿在疑惑，「已經打完了？」，乖巧的反應讓在場所有人都大讚，「你好勇敢，超級乖的啦！」

▲▼進醫院狂嚶！膽小汪換人抱秒安靜　打完針一臉懵呆：結束了？（圖／網友Eva Hou授權提供）

▲▼趴踢的招牌無辜眼神超融化。

▲▼進醫院狂嚶！膽小汪換人抱秒安靜　打完針一臉懵呆：結束了？（圖／網友Eva Hou授權提供）

這段可愛又逗趣的影片分享到「貴賓狗家族」，許多網友都被狗狗的表情萌到，紛紛留言笑說，「超可愛的孩子」、「太強了跟小北鼻一樣表情」、「 呆掉的感覺XD」、「汪：有鏡頭在！我要忍住」、「好棒棒我家的是量體溫就開始尖叫了QQ」、「一臉茫然中～」。

▲▼進醫院狂嚶！膽小汪換人抱秒安靜　打完針一臉懵呆：結束了？（圖／網友Eva Hou授權提供）

▲趴踢有著一雙水汪汪的大眼睛。

更多精彩影音：

關鍵字： 打針醫院膽小貴賓狗偶包

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