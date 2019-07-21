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特／「為什麼沒幫我放飯？」15歲老貓找溝通師抱怨...原因超催淚

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▲▼特／「為什麼沒幫我放飯？」15歲老貓找溝通師抱怨...原因超催淚。（圖／網友Vivien Liao提供）

▲▼15歲的老貓向溝通師抱怨主人沒放飯，但祂其實已經過世了。（圖／網友Vivien Liao提供）

 圖文／網友Vivien Liao提供

一直以為我只會跟狗溝通，沒想到貓也可以，其實我也不喜歡貓。

有一次跟同事聚餐聊到我會寵物溝通的事，剛好她家養貓，她只問我能不能跟她家的貓溝通，但當時我沒答應，她也未說貓的狀況，同事本人是害羞不敢再問我能不能幫忙，當時我也想可能我跟貓無緣。結果隔了兩天的週一早上，她上班從我座位經過，突然我接到訊息，就隨口問一句：妳不是要問我妳家的貓狀況？怎麼不問了？後來我隨她後面進她辦公室，她說她不好意思問。

請繼續往下閱讀...

她的貓是金吉拉，名字叫旺旺，是一個高傲的貓，在家是高高在上的娘娘，同事是她的小宮女，都被娘娘使喚，對，她就是娘娘。她生病了，15歲，那天我只跟她說，娘娘謝謝妳們照顧她，雖然一直在差遣她們，不太理大家，但真的很謝謝她。我感受到娘娘的心情，也流下淚。並交待同事，今日早點回家陪陪她。
當天回家，同事說，她突然就感覺她變好了會吃東西，很高興，但當下我不敢跟同事說，其實是迴光返照。後來隔兩天的聖誕節，娘娘就走了。但我有跟同事講娘娘會回家，可能要注意ㄧ下。

當天在家時，突然看到娘娘在她家椅子下，其實她家我也沒去過。一直很生氣跟我說，為什麼不放飯給她吃，我肚子餓，為什麼沒看到我在這？阿財有飯吃，為什麼忘記我？阿財是另一隻貓。

我趕快問同事，妳是不是沒幫她準備飯？她說對，我就跟她說娘娘生氣了，快準備，她就準備了魚罐頭，等了一會，阿財才吃，通常娘娘都先吃，阿財才敢吃。其實當下娘娘不知道她走了，一直覺得她被忽略，超不爽，跟同事說，先不要告訴她已經走了，還是每天放飯，過幾天就會知道她已經不屬於這了，阿財其實有看到娘娘，直到有一天阿財沒再看到，就表示娘娘真的回彩虹橋享福了。

娘娘真的是一隻漂亮的貓，很有靈性，跟她對話，真得是用命令式的，但～我不是小宮女啊，是妳自己找我耶！她現在正準備投胎中，希望她脾氣可以改好ㄧ點。

世界之大無奇不有，你／妳家中是否有發生過寵物怪異或靈異事件呢？《ETtoday寵物雲》即日起舉辦徵稿活動，邀請您分享「毛毛或奇妙故事」，不管是小屁孩看到什麼奇怪東西、怪異舉動，還是你家寶貝投胎到你家，再續前緣的暖暖故事，這些都可以投稿至留言處，將有機會「刊登」在寵物雲粉專喲！

＃靈異故事內容須包括： 1.毛孩的名字、年齡、性別、居住地 2.至少一張相關照片（須為橫圖） 3.字數盡量150字以上

投稿請點此。（若是投稿成功，將直接轉貼至寵物雲粉絲團，不再另行通知）

範例圖文請看此。

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關鍵字： 金吉拉抱怨放飯

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