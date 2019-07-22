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囧臉法鬥「排風扇後面」等吃飯　媽豪邁笑聲4千人歪樓：太魔性！

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記者吳鎮良／綜合報導

超可愛的法鬥犬「兔呸」每次要吃飯時，出頭都會很多，先前牠瞇眼靜靜地坐在飯碗前20分鐘，但這看似「誠心禱告」的行為，背後的涵義其實是在等人餵。這天調皮的馬麻在飯碗後方，放上一台電風扇，沒想到天真的兔呸居然坐在後方耐心排隊，想要等「風扇先生」吃完後再換牠，逗趣的模樣笑翻上千名網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主Yei Jane日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片並笑說，「我發誓～我真的沒有在整牠。牠有好習慣，喜歡排隊而已。」畫面一開始，兔呸坐在電風扇的後方，臉上露出無奈又哀怨的表情；此時鏡頭一轉，拍到飯碗裡滿滿的食物，原來天真的兔呸是在排隊等吃飯啊～

法鬥囧臉排隊，媽魔性笑聲網歪樓。（圖／有點毛毛的／飼主Yei Jane提供）

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▲在風扇後面排隊等吃飯的兔呸。（圖／有點毛毛的／飼主Yei Jane提供）

法鬥囧臉排隊，媽魔性笑聲網歪樓。（圖／有點毛毛的／飼主Yei Jane提供）

▲汪：前面這位是要吃多久......（圖／有點毛毛的／飼主Yei Jane提供）

兔呸看到鏡頭在拍後，目不轉睛的盯著鏡頭，淚眼汪汪的眼神讓掌鏡的馬麻忍不住笑出聲，過程中還可以聽到主人打趣地笑說，「兔呸你在排隊等吃飯阿？為什麼前面是電風扇？哦～你要排很久哦哈哈哈！」聽到馬麻療癒的笑聲，兔呸的心情絲毫沒有好轉，最後撇過頭去目光直視遠方，一臉看破紅塵心已死的表情。

這段有趣的影片在網路上曝光不到一日，就湧入4千多人按讚、分享，許多人都留言笑說，「太可愛了！好無奈啊哈哈」、「牠快哭了」、「汪：上一位客人還沒吃完嗎？什麼時候輪到我」、「真是好孩子」、「要等到天荒地老啊」、「狗狗眼神已死」、「好可愛的乖小孩」、「牠已經等到看淡狗生了」、「快把風扇移開啦XDD」

▲法鬥飯碗前乖乖禱告。（圖／網友Yei Jane授權提供，下同）

▲感謝上天賜我吃喝。（圖／飼主Yei Jane授權提供）

另外，也有不少人紛紛被飼主的笑聲所吸引，「這笑聲真豪邁！」、「笑聲超邪惡」、「主人笑聲比較好笑哈哈」、「媽媽的笑聲好有影響力」、「笑聲好有魔性，忍不住一起笑」、「其實我注意的是笑聲」、「媽媽的笑聲好療癒呀」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲法鬥飯碗前乖乖禱告。（圖／網友Yei Jane授權提供，下同）

▲怕家人偷溜出去玩的兔呸，就在門口坐了20分鐘。（圖／飼主Yei Jane授權提供）

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關鍵字： 法鬥有點毛毛的‎Yei Jane‎兔呸

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