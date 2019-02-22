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法鬥怕被放生！堅持「顧門」20分鐘　看到這動作才安心入睡

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▲法鬥兔呸。（圖／網友Yei Jane授權提供）

怕家人偷溜出去玩的兔呸，就在門口坐了20分鐘。（圖／臉書粉絲專頁「法鬥兔呸」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

想偷溜出去門都沒有！這天家人在準備行李時，就看到法鬥「兔呸」在一旁發出可憐嗚嗚聲，過不久就跑去房間叼自己的小包包，還一臉落寞地守在門口20分鐘，不管家人怎麼苦口婆心地勸說，牠都不願離去，直到回頭發現馬麻坐在沙發上，才安心地跳上去躺著。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲法鬥兔呸。（圖／網友Yei Jane授權提供）

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▲兔呸用哀怨的表情看著馬麻。

主人Yei Jane 接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，「明天一大早要出去玩，想說先準備好兔呸的用品，沒想到牠以為我們要丟下牠，就趕快跑去顧門。」照片中可以看到，兔呸哀怨地守在門口，小嘴巴還不時發出低沉地哭聲，落寞的背影，就好像被打入冷宮一樣，固執的牠，也不聽家人地勸話，堅持要坐在門口，等到馬麻坐上沙發後，才打消顧門的念頭，安心地去睡覺。

▲法鬥兔呸。（圖／網友Yei Jane授權提供）

落寞的背影，就像被打入冷宮一樣。

聰明的兔呸，只要看到馬麻拿出水和零食就知道要出門，還會自己跑去咬外出用的小包包。雖然兔呸是個小男生，但牠也是個不折不扣的「男友控」，每次出去總吵著要坐在副駕駛座，還會不時地討摸摸和獻香吻，讓坐在後座的正宮Yei Jane無奈地說，「怎麼覺得有點羨慕兔呸，以前是我坐在副駕駛，頭也是這樣被摸著的，難道我們靈魂對調了？」

▲法鬥兔呸。（圖／網友Yei Jane授權提供）

專屬於兔呸的位子。

照片上傳到臉書社團「有點毛毛的」釣出不少相同經驗的網友，大家紛紛在底下留言表示，「坐著等」、「怕你偷酸～所以要守著門口～怕你沒通知落跑」、「汪：我已經準備好了，隨時可以出發」、「小學生旅行前一晚失眠的感覺」、「我家也是耶，會一直顧門，無法安心睡覺」、「我家的出發前2天看到我拉行李箱就開始坐好坐滿一直等著」、「我們家也這樣，直到我上床睡覺才乖乖跟來睡覺！」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲法鬥兔呸。（圖／網友Yei Jane授權提供）

▲汪：最喜歡草莓啦！

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關鍵字： 法鬥顧門哀怨嗚嗚聲

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