作夢叫名字！聲控小黑「M字開腿討摸」　閉眼狂搖尾萌翻

▲小黑一聽到自己的名字馬上開腿討摸摸。（圖／有點毛毛的／網友何玲鳳提供，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

連睡覺都能聲控迎接！日前有名飼主分享一段可愛到不行的影片，這天家裡的米克斯小黑躺在狗窩睡覺，一聽見馬麻呼喊名字，馬上被聲控，眼睛都還沒張開，就躺平露出小肚肚，M字開腿要討摸，可愛的反應融化無數人。

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飼主何玲鳳日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出影片並寫道，「這個不給大家笑一下怎麼可以」，並下Hashtag粗體附註「聽到自己名字再累也要回應」，只見小黑在狗床翻肚，躺在枕頭上嘴巴打開折手手，看起來正在美夢中。

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馬麻在旁邊輕聲呼喊「小黑～」，這孩子的後腿突然像觸發到開關，自動打開露出粉嫩肚皮要討摸，接著開始瘋狂搖尾，張開眼睛一臉睡眼惺忪，彷彿在說著「人家還想睡啦」，雙腿開開合合好幾次，迎接幾秒鐘之後又進入休眠模式，畫面相當可愛。

許多網友看完紛紛被狗狗呆萌的回應融化，留言笑說，「到底夢到什麼」、「自帶尾巴電風搧涼」、「太舒服不想起床，用搖尾巴跟主人打招呼」、「給牠睡啦XD」、「好可愛～眼睛都睜不開了還是要搖尾巴回應一下」、「這是芝麻開門的概念嗎」、「毛小孩就是那麼可愛」。

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