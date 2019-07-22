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夏威夷深海現罕見「麋鹿豬」緩慢飄　眼睛下方會發光

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實習記者陳妙津／綜合報導

美國非營利組織「Ocean Exploration Trust」近日在夏威夷附近海域4500公尺深處，意外拍下了一隻謎樣的可愛生物，頭上長著小小犄角，狀如麋鹿，後頭則是圓滾滾的身軀，組合起來看，猶如一隻萌感十足的麋鹿豬慢悠悠地漂浮在深海中。研究人員表示，該生物是章魚科的小豬魷魚（Helicocranchia pfefferi），一般生活在海底100公尺-200公尺深的海域。

據《每日郵報》報導，研究人員當時在夏威夷以南1000英里處海域探勘，在探索巴爾米拉環礁的過程中，以遠端水下航行器拍下小豬魷魚。只見小豬魷魚尾鰭緩緩擺動，飄在深海中，圓圓的身軀憨態可掬，讓研究人員相當驚喜。

研究人員表示，小豬魷魚又可稱為小豬章魚，得名來自頭部的大型虹吸管，看起來宛如豬鼻子一樣，通常生活在熱帶及亞熱帶水域，身長約3.9-10公分左右，最大也不過酪梨大小，眼睛下方則有發光器官，平常潛水時則是頭朝下緩慢移動。

▲▼ Helicocranchia pfefferi,小豬魷魚。（圖／翻攝自推特／@EVNautilus）

▲小豬魷魚漂浮在海中的呆萌模樣。（圖／翻攝自推特／@EVNautilus）

「這種動物能利用充滿氨氣的內腔調節浮力，而觸鬚則會在牠的頭頂展開，像是一個狂野造型，或者像對麋鹿的角。」團隊表示，「像其他頭足類動物一樣，小豬魷魚會使用虹吸管結構，像噴槍一樣推動周圍的水，好讓自己可以移動。」

「深海麋鹿豬」的萌樣曝光後，也讓許多網友大呼超萌，「看起來更像麋鹿，而不是豬」、「超可愛」、「想養」、「好像動畫裡的綿羊」。

關鍵字： 美國Helicocranchia pfefferi小豬魷魚

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