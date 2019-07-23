神秘調查局生態豐富！領角鴞誤闖辦公室　3級保育鳥都是座上客

▲保育類白耳畫眉出現在調查局內的生態園區。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者吳鎮良／綜合報導

新北市政府動保處7月中旬接獲法務部調查局通報，位於新店總局園區內出現罕見白耳畫眉，經動保處人員前往勘查，證實豐富生態園區內確實有3級保育白耳畫眉，動保處也請調查局在不驚擾鳥類的情境下，協助觀察鳥況，並繼續保有這野生動物最好的庇護所。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

調查局並非一般民眾可自由進出，往往給人有刻板的神秘印象，動保處人員接獲通報前往，竟意外發現調查局內部別有洞天，在隱密的庭園內竟有充滿鳥類、蛙鳴叫聲，草木繁盛，繁衍其間的生物種類特別多，是一個生物多樣性的生態園區。

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▲美麗的樹鵲、白鶺鴒也出現在園區。



調查局長呂文忠說，同仁在2、3年前於園區休憩時發現疑似白耳畫眉停棲在樹梢上，其叫聲嘹亮，在辦公室5樓都可以聽得到那親人叫聲，常吸引同仁觀賞牠在樹枝上不停跳躍活動，現確認牠就是3級保育類白耳畫眉，真是令人又驚又喜。

局長呂文忠表示，當初調查局設址時，就決定將大片綠地保留，其中南洋杉、楓香、白千層、梔枝等大樹皆保存下來，又於園區設有水池造景，意外造就野生動物的庇護場地，水池內有貢德氏赤蛙棲息，園內鳥種眾多，綠繡眼、金背鳩、白鶺鴒、翠鳥等常見其芳蹤，甚至還曾出現過保育類黃鸝，至少15種鳥類出現紀錄，每年也會有黑冠麻鷺前來築巢，今年幼鳥雖已長大離巢，但樹上的鳥巢還存在著，另亦曾發生領角鴞誤闖辦公室，有驚無險飛離的情景。

▲胖嘟嘟的綠繡眼。



動保處透露，調查局位置坐落瑠公公園旁，周遭緊鄰獅頭山及新店溪河畔，再加上新店區中華路的楓香大道的串聯，介於山水之間，其中的庭園又僅供調查局同仁休息之用，並無對外開放，不會有過多的干擾，享得天獨厚的生態，使得這片隱密庭園成為周遭野生動物最好的棲息地。

農業局長李玟表示，新北市轄內居住聚落與自然環境鑲嵌，生態又極為豐富，不少野生動物開始會利用都市環境中的公園、綠帶當作棲息環境，近年野生動物保育觀念蓬發，對於野生動物保育，需要仰賴民眾們的配合，在觀賞這些野生動物時要記得保持距離，避免過度侵擾，也提醒民眾若在路邊或是家中發現受傷野生動物，應立即通報動保處處理，切勿將牠們帶回家中飼養，以免觸法。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲保育類黃鸝。