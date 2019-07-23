ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

哈士奇出門沿路燦笑...到醫院秒垮臉！　對醫生「飆罵三字經」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者吳鎮良／採訪報導

還記得哈士奇「多福」去年血檢時的模樣嗎？當時牠站在診療台上不停地哭叫，但馬麻仔細一看，醫生明明還只是在摸腳找血管，浮誇的演技笑翻現場所有人！上周又到了多福一年一度血檢的日子，這次牠除了哭叫聲升級之外，居然還對醫生飆罵三字經，超清晰的發音全被馬麻錄了下來。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主Lily Lin在寵物社團PO出這段影片並註解說，「皮蛋福抽血的影片來了，除了一如往常的鬼吼鬼叫之外，今年居然還飆了趕羚羊......」。畫面一開始，多福依偎在爸拔懷裡，臉上的表情看起來堅定又勇敢，但是當護理人員把針一插進牠的腳時，畫風突然有了180度大轉變。

燦笑二哈秒垮臉，抽血飆罵三字經。（圖／飼主Lily Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

請繼續往下閱讀...

▲哈士奇多福剛開始的心情還不錯。（圖／飼主Lily Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

燦笑二哈秒垮臉，抽血飆罵三字經。（圖／飼主Lily Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

▲但表情卻逐漸母湯......。

帥氣的多福瞬間不顧形象，當場張大嘴吼了出來，淒厲的叫聲環繞在整間診療室，而且仔細一聽，牠似乎還罵出了三字經，清晰的發音搭配上標準的咬字，讓一旁的馬麻聽了都尷尬的說，「我無言了說...這到底是哪學的？」

飼主透露，其實當天多福要出門時，心情還很雀躍，要走去醫院的路上也都笑瞇瞇的，只是一進門在候診時，牠就開始緊張了。影片中，多福和主人一起在櫃台等叫號，牠焦慮地在原地走阿走，甚至會發出苦情的哀號聲，彷彿像是在說，「我想回家了！」

燦笑二哈秒垮臉，抽血飆罵三字經。（圖／飼主Lily Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

▲在門外等待的過程中，多福有些緊張。

二哈被摸腳鬼吼，針插進去秒安靜。（圖／飼主Lily Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲去年多福抽血的模樣，但照片中醫生還沒扎針。

一年前多福到醫院時，穿紅衣的護士小姐先是輕輕地舉起多福的左前肢，好讓醫生能順利的抽血；不過，只見醫生手上的針都還沒插進去，多福就高分貝的哀嚎，模樣彷彿是很痛一樣，中途甚至還想逃跑。有趣的是，最後當針頭推進去了，多福反而安靜了下來，還被拍到不小心露出一絲笑容。

馬麻笑說，「這個劇情多福每年都要上演一次，醫生就只是找個血管，這孩子喊得哭天搶地唉爸叫母的，大概方圓1公里都可以聽見福的鬼吼鬼叫。」今年7歲的多福是隻哈士奇男生，個性時而瘋癲時而少根筋，有次牠覺得熱趕緊跑去電風扇前休息，結果馬麻經過一看，發現電源根本沒打開。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

相關圖文報導：

影／醫生摸腳腳...浮誇二哈「吼1公里都聽見」　針插進去秒安靜

影／游泳池不玩水...跑到隔壁「空地」嗨跑3分鐘　媽傻眼：不虧是二哈

影／好熱好熱！8歲哈士奇卡位「猛吹電風扇」　媽經過一看大傻眼

二哈被摸腳鬼吼，針插進去秒安靜。（圖／飼主Lily Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲多福：真涼快～～～

泳池不玩水...二哈跑到空地狂奔。（圖／飼主Lily Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲多福是爸拔馬麻103年從工地收養回來的孩子，個性有時乖巧有時瘋癲。

更多精采影音：

關鍵字： 哈士奇多福抽血血檢二哈

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

太嗨啦重磅月月炸彈式暴衝客人被嚇壞網笑：椅子很耐操

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

2公尺巨蟒「完美匿蹤」躲陽台　網看兩天崩潰：蛇到底..

影／柴柴一張睡照秒認證「她是親媽」　網友笑翻：有其..

假裝把「貓尾」丟掉！　牠嚇到「站高處狂找」：我的尾..

影／超市開恩放浪浪進門避暑　他拍下PO網卻被罵爆：..

影／癌末汪即將安樂死...餐廳招待「漢堡大餐」　燦..

分離焦慮狗狂叫…主人收鄰居手寫信以為要被罵了　結果..

暑假作業以台灣犬為主題　網見「價格欄」噴淚：好有愛..

不被想要的小狗…用最奇怪的「包裝」棄養　收容所全體..

有你真好！情侶約定餵浪貓　分手後…他獨守承諾「愛下..

小二哈隔鐵籠吃不到飯　站門口仰頭嗆聲：快開門！

對～94那裡！媽幫刷背超舒服 黃金鼠張嘴「銷魂表情..

白目貓影身乾草捆中想捉弄兔子　反被巴頭！兔兔兇起來..

喵星人swag午覺 夢見吃熱狗 鮮嫩嘴邊肉溢出 魔..

出去玩囖！阿金忘情誤入鄰家水稻田　爸見「泥巴腿」崩..

萌喵遇吹風機開啟「戰鬥模式」憤怒哈氣+左勾拳爆打：..

粉紅肉墊靠上去...指紋竟成功辨識　厭世貓一臉無奈..

太嗨啦重磅月月炸彈式暴衝客人被嚇壞網笑：椅子很耐操

黏人大黑狗鼻子推開廁所門　天天「突襲」：馬麻在幹麻..

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止..

太嗨啦！重磅月月「炸彈式暴衝」 客人被嚇壞...網..

哈士奇出門沿路燦笑...到醫院秒垮臉！　對醫生「飆..

廠區禁愛心媽媽餵養流浪犬　動保所函文警告台船：不可..

大丹犬夢想「當匹賽馬」　盯電視跟著狂跳30秒入戲低..

保護餵食牠的好心保全！　流浪狗大戰眼鏡蛇慘被咬成重..

雞排放車上卻被「夜市老饕」狂嗑！　牠餓到整塊偷走...

早產女嬰遭裝塑膠袋扔排水溝　2浪浪叼起狂吠救一命！

鸚鵡用小嘴巴試圖解開「蝴蝶結」　網笑：下次訓練綁鞋..

尿布貴賓睡前執行「神秘儀式」　暖心真相500人萌翻..

睽違近4年！東沙島驚見「孵化小海龜」　7隻寶寶努力..

過度喘氣…毛孩「中暑」恐多重器官衰竭死亡　4預防妙..

高鐵每周日增開「台中－南港」北上列車　平日增加自由..

漁工使用廚房起口角　砍殺同胞丟入海中…有悔意判13..

李玖哲甜讚相馬茜：更漂亮了！分隔兩地「我會養她一輩..

中華救助總會為附隨組織？　黨產會決議：8/13舉行..

空軍花蓮基地8/10營區開放　3款主力戰機將性能展..

接到陌生來電「小妹妹狂道歉」！　她心軟按下一鍵....

散播「台南淹水」假消息！水利局喊告　男遭警方函送法..

哈林談「20年前」首場售票演出　話講一半被陳鎮川搶..

旅行吃泡麵神器　「可折疊熱水壺」正式現身

別再「嘿Siri」！關閉這些功能　iPhone超省..

寵物動物熱門新聞

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

柴柴睡姿「神複製」奴才　網笑翻

假裝丟掉貓尾！牠嚇到站高處狂找

超市開門讓浪浪避暑　他PO網卻..

老狗安樂死前吃下「最幸福大餐」

分離焦慮狗狂叫　主人收鄰居信卻..

台灣犬使用方法　網見「價格欄」..

不被想要的小狗　用最奇怪包裝棄..

情侶約定餵浪貓　分手後…他獨守..

二哈吃不到飯　站門口仰頭嗆聲！

海鷗俯衝花園　叼走吉娃娃當晚餐

司機接預約要載大貓　本尊是頭豹

貴賓犬躲牆後嚇人　最後惱羞發飆

黑狗被嗆「不配搭車」警察乾爹喝..

讀者迴響

熱門新聞

2米巨蟒躲陽台　網看崩潰：在哪

柴柴睡姿「神複製」奴才　網笑翻

假裝丟掉貓尾！牠嚇到站高處狂找

超市開門讓浪浪避暑　他PO網卻..

老狗安樂死前吃下「最幸福大餐」

分離焦慮狗狂叫　主人收鄰居信卻..

台灣犬使用方法　網見「價格欄」..

不被想要的小狗　用最奇怪包裝棄..

情侶約定餵浪貓　分手後…他獨守..

二哈吃不到飯　站門口仰頭嗆聲！

海鷗俯衝花園　叼走吉娃娃當晚餐

司機接預約要載大貓　本尊是頭豹

貴賓犬躲牆後嚇人　最後惱羞發飆

黑狗被嗆「不配搭車」警察乾爹喝..

生魚片頻蒸發！師傅活逮強盜大本..

最新影片

更多

對～94那裡！媽幫刷背超舒服 黃金鼠張嘴「銷魂表情」網笑翻

白目貓影身乾草捆中想捉弄兔子　反被巴頭！兔兔兇起來：找死ㄇ

喵星人swag午覺 夢見吃熱狗 鮮嫩嘴邊肉溢出 魔性抖動1分鐘

出去玩囖！阿金忘情誤入鄰家水稻田　爸見「泥巴腿」崩潰...網：天然雨鞋XD

萌喵遇吹風機開啟「戰鬥模式」憤怒哈氣+左勾拳爆打：走開啦！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面