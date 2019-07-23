哈士奇出門沿路燦笑...到醫院秒垮臉！　對醫生「飆罵三字經」

記者吳鎮良／採訪報導

還記得哈士奇「多福」去年血檢時的模樣嗎？當時牠站在診療台上不停地哭叫，但馬麻仔細一看，醫生明明還只是在摸腳找血管，浮誇的演技笑翻現場所有人！上周又到了多福一年一度血檢的日子，這次牠除了哭叫聲升級之外，居然還對醫生飆罵三字經，超清晰的發音全被馬麻錄了下來。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主Lily Lin在寵物社團PO出這段影片並註解說，「皮蛋福抽血的影片來了，除了一如往常的鬼吼鬼叫之外，今年居然還飆了趕羚羊......」。畫面一開始，多福依偎在爸拔懷裡，臉上的表情看起來堅定又勇敢，但是當護理人員把針一插進牠的腳時，畫風突然有了180度大轉變。

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▲哈士奇多福剛開始的心情還不錯。（圖／飼主Lily Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



▲但表情卻逐漸母湯......。



帥氣的多福瞬間不顧形象，當場張大嘴吼了出來，淒厲的叫聲環繞在整間診療室，而且仔細一聽，牠似乎還罵出了三字經，清晰的發音搭配上標準的咬字，讓一旁的馬麻聽了都尷尬的說，「我無言了說...這到底是哪學的？」

飼主透露，其實當天多福要出門時，心情還很雀躍，要走去醫院的路上也都笑瞇瞇的，只是一進門在候診時，牠就開始緊張了。影片中，多福和主人一起在櫃台等叫號，牠焦慮地在原地走阿走，甚至會發出苦情的哀號聲，彷彿像是在說，「我想回家了！」

▲在門外等待的過程中，多福有些緊張。



▲去年多福抽血的模樣，但照片中醫生還沒扎針。

一年前多福到醫院時，穿紅衣的護士小姐先是輕輕地舉起多福的左前肢，好讓醫生能順利的抽血；不過，只見醫生手上的針都還沒插進去，多福就高分貝的哀嚎，模樣彷彿是很痛一樣，中途甚至還想逃跑。有趣的是，最後當針頭推進去了，多福反而安靜了下來，還被拍到不小心露出一絲笑容。

馬麻笑說，「這個劇情多福每年都要上演一次，醫生就只是找個血管，這孩子喊得哭天搶地唉爸叫母的，大概方圓1公里都可以聽見福的鬼吼鬼叫。」今年7歲的多福是隻哈士奇男生，個性時而瘋癲時而少根筋，有次牠覺得熱趕緊跑去電風扇前休息，結果馬麻經過一看，發現電源根本沒打開。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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▲多福：真涼快～～～

▲多福是爸拔馬麻103年從工地收養回來的孩子，個性有時乖巧有時瘋癲。

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