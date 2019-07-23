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一上岸就有好客主子來磨蹭　熊本「貓島」讓你不想回家了

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圖文／鏡週刊

來到熊本的天草地區，我發現療癒人的不只是海豚，有「貓島」之稱的湯島也很黏人，讓我只想待在島上，不想回家了。

周長僅4公里的湯島。島上人口400人，貓咪約有200多隻，7成老人靠捕魚為生。據說40年前，有人把貓咪帶上湯島是為了抓偷吃魚的老鼠，漸漸的，貓咪愈來愈多，近3、4年來，日本貓咪觀光當道，開始有攝影師專程來到湯島拍攝貓咪寫真，自此吸引不少貓奴們來這裡追星，也使得往返江樋戸與湯島之間，原本只是運輸居民和貨物的商船，又多了好奇的新遊客。

  1. 以貓咪聞名的湯島，港口旁建了一座貓神像。
  2. 迷你湯島是座安靜的小漁村。

抵達湯島上岸，碼頭邊即有好幾隻貓咪，慵懶地躺在地上做日光浴，或在椅子上睡大覺，偶有好客貓咪跑來腳邊磨蹭，有個性的貓大爺則立刻轉頭閃人，眼前的7、8隻貓就讓大伙逗弄大半天。

請繼續往下閱讀...
  1. 迷你湯島是座安靜的小漁村。
  2. 湯島上隨處一景，都是清新迷人的天草美景。
  3. 位於湯島最高處的湯島燈塔，有戀人燈塔之稱。

由於小島不大，遊客可以從碼頭沿著寧謐環海步道而行，清澈的大海，平靜脫俗的海景，處處都是宛如祕境的美景；不一會，眼前出現湯島燈塔的路標，自此得爬上一段小山坡，每個階梯都貼心畫上一個個可愛的貓腳印，循著腳印來到最高處的湯島燈塔，據說黃昏時這裡的夕陽浪漫滿分，因此有戀人燈塔之稱，可惜我們來的不是時候，但居高欣賞天草海景，倒也心曠神怡。島上也有幾家民宿和餐廳，喜歡寧靜漁村悠閒的人，不妨安排住一晚好好體驗。

  1. 湯島燈塔上畫有許多貓腳印，裡頭還有隱藏版的愛心貓畫。
  2. 湯島上目前約有200多隻貓咪。
  3. 往來江樋戸港—湯島之間的船班不多，遊客需留意出發時間。
湯島商船 貓島之旅
  • 電話：昭和丸＋81-964-56-4060、菊盛丸＋81-964-56-4063
  • 網址：湯島方面時刻表
  • 船資：每日5班，江樋戸港出發船程約30分鐘，大人600日圓（約NT$176）、小孩300日圓（約NT$88）


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關鍵字： 鏡週刊貓島湯島熊本天草地區

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