一上岸就有好客主子來磨蹭　熊本「貓島」讓你不想回家了

圖文／鏡週刊



來到熊本的天草地區，我發現療癒人的不只是海豚，有「貓島」之稱的湯島也很黏人，讓我只想待在島上，不想回家了。

周長僅4公里的湯島。島上人口400人，貓咪約有200多隻，7成老人靠捕魚為生。據說40年前，有人把貓咪帶上湯島是為了抓偷吃魚的老鼠，漸漸的，貓咪愈來愈多，近3、4年來，日本貓咪觀光當道，開始有攝影師專程來到湯島拍攝貓咪寫真，自此吸引不少貓奴們來這裡追星，也使得往返江樋戸與湯島之間，原本只是運輸居民和貨物的商船，又多了好奇的新遊客。

抵達湯島上岸，碼頭邊即有好幾隻貓咪，慵懶地躺在地上做日光浴，或在椅子上睡大覺，偶有好客貓咪跑來腳邊磨蹭，有個性的貓大爺則立刻轉頭閃人，眼前的7、8隻貓就讓大伙逗弄大半天。

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由於小島不大，遊客可以從碼頭沿著寧謐環海步道而行，清澈的大海，平靜脫俗的海景，處處都是宛如祕境的美景；不一會，眼前出現湯島燈塔的路標，自此得爬上一段小山坡，每個階梯都貼心畫上一個個可愛的貓腳印，循著腳印來到最高處的湯島燈塔，據說黃昏時這裡的夕陽浪漫滿分，因此有戀人燈塔之稱，可惜我們來的不是時候，但居高欣賞天草海景，倒也心曠神怡。島上也有幾家民宿和餐廳，喜歡寧靜漁村悠閒的人，不妨安排住一晚好好體驗。

湯島商船 貓島之旅 電話：昭和丸＋81-964-56-4060、菊盛丸＋81-964-56-4063

網址：湯島方面時刻表

船資：每日5班，江樋戸港出發船程約30分鐘，大人600日圓（約NT$176）、小孩300日圓（約NT$88）



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