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阿嬤牌認證！海豹貓睡到一半「全身果凍搖晃」：誰在幫我按摩

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記者吳鎮良／綜合報導

看到這肥美的身材，一定要蓋上「阿嬤牌」的合格認證！飼主許志城日前看到愛貓躺在一旁呼呼大睡，忍不住有個邪惡的想法，那就是用腳在主子身上晃阿晃......。感受到強力搖晃的喵星人從睡夢中爬過來，但由於睡得太深層，導致眼睛一時還睜不開，可愛的模樣笑翻3千多名網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主許智城日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片並註解，「肥滋滋...怎麼越看越療癒。」畫面中，身材豐腴的貓主子躺在枕頭上睡覺，雙眼緊閉、嘴裡吐出粉紅海苔；只見當牠被爸拔的腳搖晃時，全身的肉就像果凍一樣抖個不停，搭配天生灰白的毛色，似乎有些像萌萌的海豹。

肥睡到一半全身晃：誰幫我按摩？（圖／有點毛毛的／飼主許志城提供）

請繼續往下閱讀...

▲喵星人睡到舌頭露到外面。（圖／有點毛毛的／飼主許志城提供）

肥睡到一半全身晃：誰幫我按摩？（圖／有點毛毛的／飼主許志城提供）

▲喵：誰？是誰在幫偶按摩？大力點～

影片中可以看到，貓咪一感受到整張床在搖晃，先是伸了個大懶腰，接著沒多久後便清醒了過來，畫面相當療癒！許多網友看了都留言說，「我也想擼貓～」、「圓滾滾的可愛死了」、「真好睡，當按摩床啦」、「彷彿看到一坨油在晃呀！」、「再次證明，貓的成分是液體」、「這肚子怎麼養的啦」、「這才是真正的龍貓」、「喵：我睡的是水床？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 貓咪有點毛毛的阿嬤許智城

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