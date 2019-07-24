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奶大無助小貓！　她撞見小三「激吻老公」：真心換絕情

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▲貓咪騎騎。（圖／網友廖育珮授權提供）

這畫面讓正宮心都碎了！（圖／網友廖育珮授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

台中飼主廖育珮心疼剛出生的貓咪「騎騎」沒人照顧，一肩扛起育兒的責任，每3小時餵一次奶、把屎把尿，沒想到居然真心換絕情。廖育珮透過監視器撞見「小三」跟老公親密接吻，讓她瞬間心寒，忍不住PO網淚訴，「無怨無悔照顧你2年，現在你卻背著我...搶走我老公！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓咪騎騎。（圖／網友廖育珮授權提供）

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▲馬麻扛起育兒的責任，每3小時餵騎騎喝一次奶。

廖育珮表示，家中本來有養貓咪，後來對騎騎產生感情收編當二寶，2年來買好吃服侍、好玩的解悶，「怕牠上廁所不舒服，還把衛生紙沾濕幫牠慢慢排出來，每天辛苦照顧卻得到這種回報。」

▲貓咪騎騎。（圖／網友廖育珮授權提供）

馬麻在自拍，老公卻和小三在後頭放閃。

這天馬麻在找愛貓，於是打開監視器查看，卻發現殘忍的真相。只見老公扶著騎騎的腰，主動送上香吻，最後霸氣地摟入懷裡，騎騎也賴在爸爸身上磨蹭撒嬌，閃光指數百分百。馬麻無奈地說，「那位置是我平常幫客人用頭髮的區塊，竟然囂張地在老娘工作的地方放閃！」

▲貓咪騎騎。（圖／網友廖育珮授權提供）

愛意滿滿的畫面。

偷情的證據上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」引來許多網友熱議「事情既然已發生了，那就祝福他們吧哈哈」、「在愛情裡，不被愛的才是第三者」、「還是自己養大的小三，你就認了吧！」、「小三登堂入室太過分了」、「以祝福代替傷害」、「這小三無人能擋」、「家賊難防啊！」、「證據確鑿！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲貓咪騎騎。（圖／網友廖育珮授權提供）

▲哭咪和騎騎感情很好。

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關鍵字： 貓咪小三正宮喵皇

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