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凌晨聽到哭鬧聲！保母汪衝進房「搖尾哄睡」　寶寶笑了又躺平

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▲▼凌晨聽到哭鬧聲！保母汪進房「聞手關心」　寶寶笑了倒頭又睡。（圖／翻攝自Instagram:prince_in_the_city）

▲小主人凌晨驚醒，狗狗馬上進房間安撫。（圖／翻攝自Instagram:prince_in_the_city，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

新手爸媽還在手忙腳亂，這時候有個小保母幫忙就輕鬆許多，國外一對夫妻剛生下一位可愛的女兒，這天家人都在熟睡中，孩子突然在凌晨哭鬧，他們家的愛犬「王子」一聽到馬上衝進房間，搖尾走過去安撫哄睡，超暖的行徑都被攝影機拍下，暖暈無數人。

▲▼凌晨聽到哭鬧聲！保母汪進房「聞手關心」　寶寶笑了倒頭又睡。（圖／翻攝自Instagram:prince_in_the_city）

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▲飼主懷孕時期狗狗就常陪在身邊。

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夫妻倆查克和莎拉在2年前迎接女兒哈蕾的誕生，從懷孕期間，愛犬王子就常常擔任守護者的角色，陪在馬麻身邊，期待著未來小主人的誕生。隨著女兒長大，哈蕾和王子的感情越來越好，家人開始讓她練習自己一個人睡，剛開始難免有些不安，偶爾會在睡夢中驚醒哭鬧，這時王子都會第一個去關心小主人的情況。

▲▼凌晨聽到哭鬧聲！保母汪進房「聞手關心」　寶寶笑了倒頭又睡。（圖／翻攝自Instagram:prince_in_the_city）

▲王子是小主人的最佳玩伴。

畫面中可以看到，哈蕾在凌晨5點30分醒來，站在嬰兒旁邊對著門口大哭，幾秒鐘過後，王子就進來走到嬰兒床旁邊，聞一聞小主人的手，搖尾巴彷彿在說，「不怕～我在這邊陪你」，走回地毯側躺陪睡；而哈蕾看到狗狗在地上翻滾賣萌，很快的止住哭聲，笑著又躺下去繼續睡，1人1狗的互動相當可愛。

▲▼凌晨聽到哭鬧聲！保母汪進房「聞手關心」　寶寶笑了倒頭又睡。（圖／翻攝自Instagram:prince_in_the_city）

▲2個都露出好可愛的笑容。

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許多網友看完影片紛紛被牠們的互動模式給融化，留言笑說，「能夠有王子這樣可愛暖心的狗狗真的好棒」、「寵物是陪伴孩子長大最好的玩伴」、「該獎賞狗狗吃肉條了！」、「被萌到」、「王子好棒，是個很稱職的保母汪」、「小朋友＋寵物是最可愛的組合」。
 

關鍵字： 凌晨哭鬧聲保母汪哄睡

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