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澳洲袋熊感染獸疥癬死9成　新研究改嘗試常用寵物藥物

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▲澳洲袋熊出現嚴重的獸疥癬感染。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲澳洲袋熊出現嚴重的獸疥癬感染。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者范芷菱／綜合報導

位於澳洲塔斯馬尼亞州（Tasmania）的拿拉他布國家公園（Narawntapu National Park）爆發許多獸疥癬的案例，在近數個月內有將近9成的袋熊因此而喪命。塔斯馬尼亞大學（University of Tasmania）於25日公布了一項新的研究，可以用一種治療寵物獸疥癬的藥物來控制袋熊身上的疾病。

▲原先試用Cydectin（用於治療牛隻身上的內外部寄身蟲的藥劑）卻只有暫時性的功效。（圖／翻攝自官網／BayerLivestock）

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▲原先試用Cydectin（用於治療牛隻身上的內外部寄身蟲的藥劑）只有暫時性的功效。（圖／翻攝自官網／BayerLivestock）

據《Science Daily》報導，應用生態學期刊（Journal of Applied Ecology）今日發表的一篇論文說明，研究人員於2015年時就已經嘗試使用Cydectin（用於治療牛隻身上的內外部寄身蟲的藥劑）控制病情的擴散，然而一年後被認定為只有暫時性的功用。

在經過理查茲（Shane Richards）博士的幫助下，他們發現將更為持久的治療方法與改進過後的方案作結合，可以有效地提高對病情的控制力，於是採用一次就有3個月藥效的一種常用於貓狗的治療藥物「一錠除」（Bravetco）。

▲常用於貓狗的治療藥物「一錠除」（Bravetco）有長達3個月的功效。（圖／翻攝自官網／Bravetco）

常用於貓狗的治療藥物「一錠除」（Bravetco）有長達3個月的功效。（圖／翻攝自官網／Bravetco）

塔斯馬尼亞大學科學家卡佛（Scott Carver）表示，「我們已經研究了安全性和劑量，目前正在確定新治療的有效性，將會在圈養的袋熊進行6個月至1年的投藥試驗，然後才會進行2年的野生袋熊投藥。」

其實早在1800年代歐洲移民就已經把獸疥癬帶到澳洲，雖然袋熊並不是直接受威脅的物種，但獸疥癬仍會導致牠們在幾個月內嚴重脫毛，甚至是餓死。卡佛透露，澳洲東南部本來就有零星幾個袋熊死於獸疥癬，但目前疫情已經擴大到整個族群；如今已經研究出「一錠除」非常有可能會控制疫情，所以希望澳洲監管當局能在18個月內批准使用，讓野生動物照護人員能盡快在袋熊身上投藥。

關鍵字： 袋熊獸疥癬澳洲塔斯馬尼亞州紐澳要聞

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