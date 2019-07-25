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「狗吃了我的作業！」國小弟笑看戲　機智媽一招電爆...暑假泡湯惹

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▲▼「狗吃了我的作業！」國小弟笑看戲　機智媽一招電爆...暑假泡湯惹。（圖／翻攝自梨視頻）

▲狗狗把作業咬爛，弟弟一開始以為可以不用給老師檢查作業，還在一旁笑得很開心。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

如意算盤打得再好，有最強老媽在，休想得逞。大陸湖北市襄陽省一名李姓飼主日前發現，兒子寫完的暑假作業被狗啃爛，孩子知道後暗自竊喜，以為就不用給老師檢查功課，開心的看著狗狗繼續嬉鬧，沒想到機智的媽媽只靠一通電話，輕鬆打亂他原本的計畫，連假期都跟著泡湯。

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▲▼「狗吃了我的作業！」國小弟笑看戲　機智媽一招電爆...暑假泡湯惹。（圖／翻攝自梨視頻）

▲▼狗狗把小主人的作業咬爛燦笑。

▲▼「狗吃了我的作業！」國小弟笑看戲　機智媽一招電爆...暑假泡湯惹。（圖／翻攝自梨視頻）

這名李姓媽媽表示，兒子在暑假期間早早的把功課趕完，不料家裡剛養不久的小狗，竟然將作業本咬到籠子裡面，把每一張紙啃得稀巴爛，讓全家人看傻眼，其中最開心的就是兒子。

▲▼「狗吃了我的作業！」國小弟笑看戲　機智媽一招電爆...暑假泡湯惹。（圖／翻攝自梨視頻）

▲弟弟笑容逐漸消失......

媽媽笑說，「兒子當時還有點幸災樂禍，感覺作業被撕了就不用拿去給老師檢查」，拍照的時候臉還掛著竊喜的笑容。只可惜一山還有一山高，媽媽知道之後馬上連絡老師，請對方再訂一整本作業回來，拿給孩子重寫，讓國生弟當場崩潰，眼看著暑假已經過了一半，作業卻還要重頭再寫一遍。

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事後這段影片分享出來，許多網友看完紛紛留言笑說，「弟弟笑容逐漸母湯」、「遇到豬隊友」、「很明顯小朋友跟狗狗是共犯！只可惜被親媽一眼看穿」、「我總覺得事情看起來沒哪麼簡單...」、「其實是小主人拿作業給狗咬的齁XD」、「狗狗撕得時間點不對」、「沒關係啦，第二次寫會特別快哈哈哈哈」。

＊觀看影片請按此

關鍵字： 作業暑假

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