女子想送養中途小貓　愛犬緊抱貓姊姊留在身邊

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▲萊拉與柯達見面後感情超好，到哪都黏踢踢。（圖／翻攝自instagram／mr.koda.bear

實習記者崔子柔／綜合報導

三花貓萊拉和牠的同胞手足們在三周大時被發現，洛琳和男友決定做為中途照顧牠們，往後再替牠們找新主人。當貓咪接連找到新家，唯獨萊拉一直沒被帶走。

幾個月後洛琳認養了一隻德國牧羊犬柯達，在牠一個月大時帶回家，洛琳原本很擔心牠們之間會產生衝突，沒想到柯達和萊拉一見面就變成好友，走到哪都和彼此黏在一塊，洛琳這下才明白，萊拉本該屬於這裡，於是不再替牠尋找認養人，決定將牠永遠留在身邊。

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▲萊拉非常喜歡黏著柯達，也將牠當成心愛的弟弟在照顧，當牠看不到柯達時就會大聲哭喊，還喜歡從頭舔到腳幫柯達洗澡。（圖／翻攝自instagram／mr.koda.bear

洛琳表示，「柯達第一次見到萊拉的時候，萊拉已經五個月大了，我原本一直擔心牠們之間的關係，叫柯達要溫柔」，沒想到牠們非常合得來，還可以抱抱睡覺！

現在牠們已經共同生活了一年，柯達的體型也接近成犬，比萊拉大上許多，柯達常常摟著萊拉，看起來就像要把牠佔有。洛琳說：「本來只是中途貓咪的萊拉在這裡遇到柯達後，牠們就永遠分不開了，這就像是命中註定一樣，現在我們根本不能想像沒有萊拉的生活了！」

▼現在的牠們情同手足，互相照顧。（圖／翻攝自instagram／mr.koda.bear

關鍵字： 認養中途德國牧羊犬

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