我們來了！東森寵物雲岡山店開幕飼料買1送1　快來寵物展拿好康

▲高雄岡山店當天有免費健檢活動！。（示意圖／記者林韋辰攝）

實習記者呂佩倫／綜合報導

南台灣首間東森寵物雲商店來囉！寵物雲高雄岡山店即將於8月17日開始試營運，並在8月31日正式營運，且開幕連續兩天，不但有義診活動，還有飼料買一送一等好康。另外，本周登場的揆眾高雄巨蛋寵物展，也會有岡山店專屬精美贈品和折價券，數量有限，快到展場贈品服務台領取！

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開幕慶期間，店內許多犬貓飼料「買一送一」、貓砂「1元」加購價，只要消費再送精美好禮，另外開幕當天還有免費健康檢查活動，多重好康讓毛爸毛媽把寶貝的健康、食物、用具等一次帶回家！

▲高雄岡山店八月底開幕有義診和買一送一優惠。（示意圖／竹北中正東店提供）

高雄岡山店在開幕前就先祭出優惠，在本周的揆眾高雄巨蛋寵物展上發放各大品牌的試吃包，另外還有折價券可以領取，由於數量有限，逛寵物展就先到贈品服務台，搶下東森寵物雲第一波好康！揆眾高雄巨蛋寵物展期間也有許多有趣活動，例如寵物水樂園以及障礙賽挑戰，等著毛孩們報名玩耍！

▲▼寵物展寵物水樂園。（圖／揆眾展覽事業股份有限公司提供）





東森寵物雲仍在持續擴大中，這次增加據點強勢進軍南台灣，同時也推出創新的服務，並由義診過上千隻寵物的資深獸醫師陳正倫，在各店進行巡迴健檢，希望讓毛小孩獲得更多的照顧，創造寵物業的新高度，邁向全台寵物業的第一品牌。

▲無論是狗還是小動物都來參加免費高雄岡山店義診。（示意圖／記者陳靜攝）

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

東森寵物雲提供食、衣、住、行各個層面的服務，秉持友善動物的理念，期許每個毛小孩都能獲得妥善的照顧，不僅幫飼主尋找優質、超值的寵物用品、安全有保障的食物，專業的服務團隊也提供諮詢和美容服務，讓毛小孩健康又美麗，也透過各種節日的活動，拉近人與寵物之間的距離，讓牠們更貼近人的生活。





▲歡迎大家帶毛孩來岡山店寵物美容、洗澡。（示意圖／記者吳鎮良攝）



【門市資訊】

高雄岡山店

電話：07-629-6081

地址：高雄市岡山區岡山路101號1樓

營業時間：11:00-22:00

美容營業時間：11:00-21:00

美容公休日：週一、五



【2019 高雄巨蛋寵物用品暨服務展】



日期：2019/7/26 (五) - 7/29 (一)

時間：10:00 - 18:00

地址：高雄市左營區博愛二路757 號

電話：02-2797-9559

主辦單位:揆眾展覽事業股份有限公司

官網：https://pets.kje-event.com.tw/

東森寵物雲巡迴健檢活動

【8月份義診時間】

第一場

時間：2019/08/03（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲北投店（台北市北投區中和街317號）

第二場

時間：2019/08/04（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲ATT概念館大直店（台北市中山區敬業三路123號）

第三場

時間：2019/08/10（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲三重三和店（新北市三重區三和路2段164號）

第四場

時間：2019/08/11（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲新莊店（新北市新莊區中正路2號）

第五場

時間：2019/08/17（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲頭份店（苗栗縣頭份市中華路1307號）

第六場

時間：2019/08/18（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹南店（苗栗縣竹南鎮延平路166號）

第七場

時間：2019/08/31（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲高雄岡山店（高雄市岡山區岡山路101號1樓）

【9月份義診時間】

第一場

時間：2019/09/07（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲湖口店（新竹縣湖口鄉中山路二段212號）

第二場

時間：2019/09/08（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹北中正東店（新竹縣竹北市中正東路140之2號）

第三場

時間：2019/09/21（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲永和得和店（新北市永和區得和路409號）



第四場

時間：2019/09/22（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲板橋店（新北市板橋區四川路一段136號）

第五場

時間：2019/09/28（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹東店（新竹縣竹東鎮長春路三段224號）

第六場

時間：2019/09/29（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲新豐店（新竹縣新豐鄉新興路56號）

