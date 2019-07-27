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軟Q汪翹屁股拉筋...「身體呈S型」定格60秒　過來人一看嚇壞：快找醫生！

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記者吳鎮良／綜合報導

當身體出現病變時，身體就會產生各種不適的症狀，發出警示信號。飼主Vvn Wang這天看到愛犬將身體壓低、屁股翹高，做出類似在拉筋的動作，維持了一分多鐘的時間，感到困惑的她將眼前的畫面錄下，並且PO到臉書上問問網友們的意見，沒想到許多人紛紛留言告訴飼主，「趕快去看醫生！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主Vvn Wang在寵物社團「有點毛毛的」分享一段影片並註解說，「有人知道為什麼她要維持這姿勢嗎？我只拍了30秒但她這樣至少有一分鐘，沒事這樣都不知道為什麼？誰可以幫我解惑！」

畫面中可以看到，黑色米克斯將前半身趴在地板上，後半身則維持正常站姿，從一旁看過去就像是一個倒過來的「S」符號；只見牠趴了一會兒後，似乎想要站起身，但沒多久又恢復成一開始的姿勢，耳朵立著、尾巴全程下垂。

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汪身體呈祈禱姿，過來人一看嚇壞。（圖／有點毛毛的／飼主Vvn Wang提供）

▲狗狗將身體凹成S形的曲線，有可能是肚子不太舒服喔！（圖／有點毛毛的／飼主Vvn Wang提供）

影片在網路上曝光後，吸引400多名網友熱烈討論，有人打趣地表示，「嫩Q欸」、「可能是在做瑜伽」、「哈哈哈排氣吧」、「我兒子睡覺也都這樣，還可維持好幾分鐘」、「收操」、「要打屁屁」、「練武功？」、「好像在拉筋耶」、「好美的曲線」。

不過，也有飼主家中的狗狗有發生過類似經驗，紛紛在底下說，「可能是腸胃不舒服，是不是有吃了什麼不該吃的？」「應該是哪裡痛，我兒子肚子痛也會這樣」、「胰臟炎會出現這姿勢！」、「請帶去醫院血撿看指數」、「可能身體出狀況了」、「這要馬上抽血檢查...狗很會忍痛，牠這樣代表真的非常不舒服了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲▼柴柴Sunny翹高屁股擺祈禱姿勢，讓媽媽好擔心：肚子是不是痛痛？（圖／翻攝自即新聞）

▲柴犬Sunny在晚上突然擺出「祈禱姿勢」，讓飼主非常擔心，還好隔天一大早，牠又恢復成活潑的樣子，接下來幾天也都沒有不適的症狀，這下媽媽才鬆了一大口氣。（圖／翻攝自即新聞）

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關鍵字： Vvn Wang米克斯歐告祈禱姿拉筋

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