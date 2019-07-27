ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

一年後江湖味噴發！呆萌汪進化流氓大哥　5千人敬禮：大哥好

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

江湖味噴發！呆萌汪一年後變大哥。（圖／臉書粉專「寶爺的成長日記」授權提供）

▲米克斯黑寶一年前後的對比照。（圖／臉書粉專「寶爺的成長日記」授權提供，下同）

記者吳鎮良／採訪報導

有些狗狗長大五官會大走鐘，但有些就像照了放大燈一樣。南投縣的飼主余曉梅，日前在臉書PO出一張愛犬黑寶一年前後的對比照，呆萌的臉蛋雖然等比例放大，但長大後身上卻散發出濃濃的江湖味，貼文一出立刻吸引將近5千名網友按讚，不少人看了紛紛敬禮笑說，‎「大哥好！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

馬麻在寵物社團「米克斯傳奇」放上這張照片並註解，「我的小寶貝，一晃眼就大了。」畫面中左側，是黑寶45天左右的樣子，小小的身軀有著厚實的腳掌，似乎間接預言了長大後是位壯碩的孩子，而且牠還把嘴巴微微張開，露出下排白白的牙齒，模樣看起來非常可愛！

請繼續往下閱讀...

江湖味噴發！呆萌汪一年後變大哥。（圖／臉書粉專「寶爺的成長日記」授權提供）

▲小時候的黑寶。

江湖味噴發！呆萌汪一年後變大哥。（圖／臉書粉專「寶爺的成長日記」授權提供）

▲長大後的黑寶有個性又聰明。

右側的照片則是黑寶1歲6個月大的模樣，透過照片中可以看到，不論是五官或是微微張嘴的表情，都跟小時候非常相似，甚至就連坐姿也一樣，一臉厭世的表情搭配身上黝黑的毛色，看起來就像一名黑社會大哥。

目前快2歲大的黑寶是位米克斯小男生，別看牠一臉呆萌的樣子以為個性很好，其實牠在家人眼中個性頗兇悍。飼主余曉梅表示，「前些日子牠咬了家裡另一隻毛孩，讓我很傷心、不知所措， 翻了翻小時後的相片，總覺得牠是很棒的孩子......。」

江湖味噴發！呆萌汪一年後變大哥。（圖／臉書粉專「寶爺的成長日記」授權提供）

▲每次黑寶只要馬麻説『不理你了』，牠就會立刻跑過去親親。

而且黑寶也非常聰明，大致上都聽得懂家人們說的話，甚至還會從車內咬出千元大鈔來呢！馬麻說，「黑寶又聰明又有個性，握手、坐下、趴下、裝死等...這種小把戲，沒有人教牠自己就會，有時候真的懷疑牠是不是狗？牠雖然很兇，但我可以感受到牠真的愛我，每次只要我説『不理你了』，牠就會立刻跑過來親我，真的是一隻很棒的毛孩子！」

黑寶一年前後的對比照在網路上曝光後，數百人看了都在底下留言說，「臉部表情完全一樣」、「表情認證，同一犬無誤」、「耳朵忘記長大」、「長大的臉好成熟阿」、「長大有老大臉的氣勢」、「右邊是經歷了什麼事」、「右邊表情應該是看到女朋友跟人跑了」、「生出來就很有喜感」、「江湖味都出來了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

江湖味噴發！呆萌汪一年後變大哥。（圖／臉書粉專「寶爺的成長日記」授權提供）

▲想看更多黑寶的日常，就來這裡吧→「寶爺的成長日記」

更多精采影音：

關鍵字： 余曉梅‎狗狗米克斯歐告黑寶

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

慶祝皇上生日！奴才進貢「大禮」　連續50個罐罐...牠眼神逐漸母湯

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／買奶茶撞見「小貓曬太陽」...近距離看哭慘！暖..

內有惡犬勿靠近！鐵籠內本尊翻肚「睡到打呼」　網笑：..

男友喝醉　撿了一隻跟家裡好像的貓回來...

影／竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位盯新郎　「嚴肅臉」笑翻..

餵養2個月浪貓「找到家裡來」　侵門踏戶還哈氣：保護..

影／前一天才燦笑合照...柴犬妹妹突然走了　他心痛..

偷吃泡芙「腫成豬頭」！阿金躲2樓睡覺　哥嚇壞：要死..

「奶神」打GAME被貓踩鍵盤…抓起來當垃圾丟　網轟..

狗狗關車內烤3小時！獲救反映太幽默　警察：牠超開心

聽到「狗狗可以一起逛」　萌妹秒抓繩子牽緊緊「全程沒..

被忽視超北宋！牠吃醋躲電腦後　刷存在感「偷按刪除鍵..

背後毛毛der...看得你心裡發寒！國小弟轉頭秒變..

美腿女主人讓狗狗體驗「隱形犬」　饅頭又舔又抓.....

超療癒～汪星人泳池悠哉戲水「最犯規視角」發現小短腿..

飼料偷加墨汁？暴風雨救回灰毛球　萌貓長大「黑到發亮..

把拔假裝給零食「拿空餅乾袋」　挑食臘腸不知情.....

超嗨鸚鵡聽見音樂「變身Rocker」 狂轉頭52..

聲控歐告睡夢中...聽馬麻喊名字觸搖尾開關 露肚開..

《獅子王》中毒！阿嬤重現經典場景 被舉「小辛..

只能喝水？她用牛肉+紅麴做珍珠 「狗狗專用珍奶」網..

放置「動物血滴子」傷竹林浪浪　他繳完罰款還要上動保..

一年後江湖味噴發！呆萌汪進化流氓大哥　5千人敬禮：..

好奇肉球味！奴才伸長舌尖上下舔　貓皇驚醒「縮腿嚇翻..

我們來了！東森寵物雲岡山店開幕飼料買1送1　快來寵..

「奶神」打GAME被貓踩鍵盤…抓起來當垃圾丟　網轟..

主人不給貓吃喝…鄰塞冰塊進信箱灌救　牠瘦到用虎口可..

覓食浣熊手卡罐罐…小媳婦趴地狀超可憐　獸醫見「腫4..

女子想送養中途小貓　愛犬緊抱貓姊姊留在身邊

德牧挨罵一臉委屈...偷溜被唸「不准動啊」　下秒結..

法鬥開櫃子變身「綠巨汪浩克」　見到媽甜笑亂跳…地板..

獨／Lulu、阿達四年情斷 吳宗憲鬆口揭露分手原因

陸國家統計局：北京上海上半年人均可支配所得超過13..

與海龜親密接觸！母海龜帶6小孩迎遊客　澎湖3D壁畫..

提升到院前緊急救護品質　國際同濟會捐智慧心電圖、導..

為721暴力事件向市民致歉！　港政務司長：警方處理..

綠島港區客輪失去動力！　200多人「卡在海上」拖帶..

卡特希望能回暴龍結束生涯　但仍要看球隊需求

前軍醫局副局長與愛妻陪女兒赴試　「高速碰撞」妻子當..

體貼新手媽媽辛勞　鎮瀾宮免費送媽祖奶嘴

放置「動物血滴子」傷竹林浪浪　他繳完罰款還要上動保..

寵物動物熱門新聞

買早餐撞見小貓曬太陽！近看哭慘

內有惡犬！本尊翻肚「睡到打呼」

男友喝醉　撿了隻好像的貓回來...

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位瞪新郎

餵養2個月浪貓　找到家裡討罐罐

愛犬突然走了　他心痛抱骨灰散步

偷吃泡芙腫成豬頭！阿金躲2樓嚇..

「奶神」實況被貓踩鍵盤　抓起來..

狗狗關車烤3HR　獲救反映逗笑..

聽到可以一起逛　萌妹秒牽緊狗狗

汪住訓練場2周　棄養奴才裝不熟

主人不給貓吃喝　鄰居塞冰塊灌救

阿祖養的！重量級肥貓午覺震撼網

奶大無助小貓　她卻撞見偷情證據

讀者迴響

熱門新聞

買早餐撞見小貓曬太陽！近看哭慘

內有惡犬！本尊翻肚「睡到打呼」

男友喝醉　撿了隻好像的貓回來...

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位瞪新郎

餵養2個月浪貓　找到家裡討罐罐

愛犬突然走了　他心痛抱骨灰散步

偷吃泡芙腫成豬頭！阿金躲2樓嚇..

「奶神」實況被貓踩鍵盤　抓起來..

狗狗關車烤3HR　獲救反映逗笑..

聽到可以一起逛　萌妹秒牽緊狗狗

汪住訓練場2周　棄養奴才裝不熟

主人不給貓吃喝　鄰居塞冰塊灌救

阿祖養的！重量級肥貓午覺震撼網

奶大無助小貓　她卻撞見偷情證據

蛙被含住氣成球　網放大表情笑瘋

最新影片

更多

被忽視超北宋！牠吃醋躲電腦後　刷存在感「偷按刪除鍵」爸氣瘋

背後毛毛der...看得你心裡發寒！國小弟轉頭秒變臉噴淚：別嚇我...

美腿女主人讓狗狗體驗「隱形犬」　饅頭又舔又抓...結局她坐地傻眼

超療癒～汪星人泳池悠哉戲水「最犯規視角」發現小短腿狂划

飼料偷加墨汁？暴風雨救回灰毛球　萌貓長大「黑到發亮」驚艷全家！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面