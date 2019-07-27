一年後江湖味噴發！呆萌汪進化流氓大哥　5千人敬禮：大哥好

▲米克斯黑寶一年前後的對比照。（圖／臉書粉專「寶爺的成長日記」授權提供，下同）



記者吳鎮良／採訪報導

有些狗狗長大五官會大走鐘，但有些就像照了放大燈一樣。南投縣的飼主余曉梅，日前在臉書PO出一張愛犬黑寶一年前後的對比照，呆萌的臉蛋雖然等比例放大，但長大後身上卻散發出濃濃的江湖味，貼文一出立刻吸引將近5千名網友按讚，不少人看了紛紛敬禮笑說，‎「大哥好！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

馬麻在寵物社團「米克斯傳奇」放上這張照片並註解，「我的小寶貝，一晃眼就大了。」畫面中左側，是黑寶45天左右的樣子，小小的身軀有著厚實的腳掌，似乎間接預言了長大後是位壯碩的孩子，而且牠還把嘴巴微微張開，露出下排白白的牙齒，模樣看起來非常可愛！

請繼續往下閱讀...

▲小時候的黑寶。

▲長大後的黑寶有個性又聰明。

右側的照片則是黑寶1歲6個月大的模樣，透過照片中可以看到，不論是五官或是微微張嘴的表情，都跟小時候非常相似，甚至就連坐姿也一樣，一臉厭世的表情搭配身上黝黑的毛色，看起來就像一名黑社會大哥。

目前快2歲大的黑寶是位米克斯小男生，別看牠一臉呆萌的樣子以為個性很好，其實牠在家人眼中個性頗兇悍。飼主余曉梅表示，「前些日子牠咬了家裡另一隻毛孩，讓我很傷心、不知所措， 翻了翻小時後的相片，總覺得牠是很棒的孩子......。」

▲每次黑寶只要馬麻説『不理你了』，牠就會立刻跑過去親親。

而且黑寶也非常聰明，大致上都聽得懂家人們說的話，甚至還會從車內咬出千元大鈔來呢！馬麻說，「黑寶又聰明又有個性，握手、坐下、趴下、裝死等...這種小把戲，沒有人教牠自己就會，有時候真的懷疑牠是不是狗？牠雖然很兇，但我可以感受到牠真的愛我，每次只要我説『不理你了』，牠就會立刻跑過來親我，真的是一隻很棒的毛孩子！」

黑寶一年前後的對比照在網路上曝光後，數百人看了都在底下留言說，「臉部表情完全一樣」、「表情認證，同一犬無誤」、「耳朵忘記長大」、「長大的臉好成熟阿」、「長大有老大臉的氣勢」、「右邊是經歷了什麼事」、「右邊表情應該是看到女朋友跟人跑了」、「生出來就很有喜感」、「江湖味都出來了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲想看更多黑寶的日常，就來這裡吧→「寶爺的成長日記」

更多精采影音：