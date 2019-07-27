狗狗不知道跑去哪？媽壓2下「召喚神器」　牠光速飛奔秒現身

記者吳鎮良／綜合報導

總是找不到家中的狗狗嗎？或許你可以試試這招。飼主Shih-Yu Wang這天回到家怎麼找都找不到愛犬「菜包」，於是她拿了一顆「召喚神器」，並且壓了2下發出啾啾的聲音，沒想到動作一結束，菜包果然立刻從遠方飛奔過來，神奇的模樣驚呆400多名網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主Shih-Yu Wang日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片並註解，「菜包的新技能，不用『菜包來』，只要啾啾聲就能叫牠來了。」畫面中，馬麻對著空地壓2下手上的玩具，清脆亮麗的啾啾聲立刻傳開，結果不知道跑去哪玩的菜包一聽到聲音，下秒就雙眼發亮的出現在主人面前。

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▲菜包一聽到啾啾聲立刻現身！（圖／有點毛毛的／飼主Shih-Yu Wang提供，下同）



▲菜包很喜歡會發出尖叫聲的玩具。



影片不到一日就累積460位網友按讚、分享，許多人看完都在底下紛紛留言說，「跑好快...超可愛」、「菜包的臉變成熟了」、「飛奔來的樣子好可愛！」、「煞車煞得很剛好」、「菜包飆車飆出來好萌」、「菜包耳朵好可愛」、「跟我家的一樣，很愛這顆球」。

聰明又有個性的菜包通常都只認馬麻的聲音，其他人叫都沒有用，有次小妹妹見到在門口看風景菜包，想試著把狗狗給叫過來，但是不論她怎麼叫、怎麼喊，菜包就是站在門口不為所動，最後喊到妹妹都快失去耐心了，歐告連應個聲都沒有；不過當一旁的馬麻用溫柔聲音輕輕一喊「菜包～」結果菜包竟立刻轉過頭開心的小跑步，搖著尾巴、滿臉燦笑的回到馬麻身邊。

Shih-Yu Wang笑說，「超好笑，原本想說應該只是巧合，結果第2次還是一樣裝聾。」菜包原本是路邊浪汪生的小浪浪，約一個月大的時候被馬麻遇見並且帶回家收養，直到現在。此外，菜包從小到大主要都是由Shih-Yu Wang在照顧，而且幾乎每天都會有零食吃，或許是因為這樣菜包才會死心蹋地的愛著馬麻。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲不管跑到多遠去玩，菜包只要一聽到馬麻的呼喊就會跑回來。



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