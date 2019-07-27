放置「動物血滴子」傷竹林浪浪　他繳完罰款還要上動保課

▲為了防止野豬破壞作物，有民眾設置山豬吊陷阱，沒想到並沒有抓到野豬，卻傷到2隻狗。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者吳鎮良／綜合報導

動保處日前接獲民眾陳情，樹林山區有小狗在竹林受困於鋼索陷阱，動保處派員前往發現有2隻狗中了鋼索繩陷阱（俗稱山豬吊），當下立即進行救援，經巡查找到放置陷阱的張姓男子，約談後承認有放置陷阱，後續將依違反動物保護法處以3,000至1萬5,000元罰款。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

張姓民眾有一陣子發現農作物遭到破壞，懷疑可能是遭到野豬破壞，便於竹林設立圍網，但效果不彰所以6月再加放置鋼索陷阱誘捕，但7月初突然聽到犬隻叫聲，前去查看才突然發現狗踩到陷阱被套住，當下立刻通知動保處前來救援，並對受傷的犬隻感到非常抱歉，「我沒有打算要傷害犬隻，這次事件後我不敢再放陷阱了。」並將陷阱全數拆除後交給動保處。

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▲受困的狗狗無助的等待救援。



動保處接獲民眾報案後派員前往，發現到犬隻受困立即進行救援，解開套索後立即帶回檢查，幸因民眾立即通報可以即早發現，2隻狗中僅1隻輕微破皮並無大礙，目前皆已收容安置，後續將進行公告後開放認養，另張姓民眾雖發現後立即通報動保處協助處理，仍已違反動物保護法第6條處以3,000至1萬5,000元罰款。除將面對罰鍰外，還需接受3小時動物保護講習。

動保處表示，任何動物的生命都是非常寶貴，民眾若遇需救援動物，可撥打動保處24小時電話(02)2959-6353，動保處將會派員救援受傷、受困動物，並提供適當收容安置及醫療照護，讓牠們都能得到應有協助。動保處也會針對陷阱熱點加強清查，使新北市成為友善動物城市。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲動保人員使用器具破壞陷阱救援犬隻。