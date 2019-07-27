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比特犬被拋棄…帶進收容所「半夜衝破柵欄」　咬死29隻貓咪

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▲▼比特犬。（圖／取自Pixabay）

▲比特犬若經過不當飼養，較容易出現攻擊行為。圖為示意圖。（圖／取自Pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

美國阿拉巴馬州東南部一家動物收容所25日發生悲劇，員工發現兩隻比特犬衝破柵欄，接著半夜咬死29隻貓咪。事件引發譁然後，多森市（Dothan）市長薩利巴（Mark Saliba）表示已展開調查，城市委員會也確保動物收容所的環境必須改善，「不幸的是，悲慘故事有時會讓我們更快推動事項，我認為我們會做到。」

CNN報導，多森動物收容所負責人班克斯（Bill Banks）說明，兩隻比特犬當時強行撞破柵欄，咬著鐵鍊，隨後跑到貓區並破壞陳舊的設備，總共29隻貓咪死亡。這家機構位於蒙哥馬利市（Montgomery）東南方110英里處，兩隻比特犬24日先在路邊流浪，接著被帶進收容所，沒想到就此發生憾事，還不清楚牠們未來會安排到何處。

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薩利巴表示，「對於這起事件，我們都感到悲傷和驚訝，動物在收容所的安全是我們的首要任務。」據了解，該家收容所員工將會接受諮詢項目。

美國愛護動物協會（ASPCA）指出，比特犬包含許多犬種，雖然牠們經常被培育來進行鬥爭，不過環境也會對牠們的行為產生極大影響，像是住處條件、過去與社會互動的經驗等，都能在牠們的性格中發揮關鍵作用。

關鍵字： 比特犬收容所北美要聞

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